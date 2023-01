Najpierw kolejny wielki koncert, później celebracja premiery Dead Space Remake

W Fortnite mieliśmy już do czynienia z wieloma gościnnymi występami — Naruto, Avengersi z Thanosem, Kratos z God of War, Nathan Drake z Uncharted, czy nawet Geralt z Rivii… a to zaledwie mała część wszystkich rewelacji. Dodatkowo, swoje koncerty w Fortnite zagrali między innymi Travis Scott czy Ariana Grande — jak się jednak okazuje, Epic Games nie zwalnia tempa.

W tym miesiącu kolejny wielki artysta dołączył do grona wykonawców, którzy dali prawdziwe show w grze. Tym razem mowa o The Kid LAROI, który ma na swoim utwory z takimi gwiazdami jak Post Malone, Juice WRLD czy Justin Bieber. Koncert bez większych zaskoczeń był doskonale wykonany i przyniósł sporo frajdy graczom, szczególnie, że zaprezentowano kilka przedpremierowych piosenek.

W tym miesiącu pojawiła się również współpraca z Dead Space, owocem której był skin Isaaca Clarke’a oraz kilka dodatkowych akcesoriów, które w oryginalnej grze pomagały bohaterowi kroić nekroformy. A to nie wszystkie rewelacje…

Źródło: Epic Games

Fortnite x Dragon Ball Super. Powitajcie Son Gohana i Piccolo

Stęskniliście się za chmurką do latania i epickim kamehameha? Jeśli tak, to z pewnością ucieszy Was nowa współpraca ogłoszona przez Epic Games, w ramach której do gry powrócą wszystkie te przedmioty, a także zostaną dodane skiny Gohana i Piccolo — kolejnych dwóch kluczowych postaci dla uniwersum stworzonego przez Akirę Toriyamę. Każdy z bohaterów oczywiście dostanie swój własny zestaw emotek i akcesoriów.

Niestety nie wygląda na to, aby ten event miał zapowiadać jakiekolwiek nowości anime z Dragon Ball Super, a po prostu jest kontynuacją pierwszej części eventu, w której w grze pojawił się między innymi Goku, Vegeta i Beerus. Jak oceniacie styczniowe wydarzenia w Fortnite?

