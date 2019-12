Jak Microsoft wstał od stołu? Krótka historia komputerów Surface

Taki stół trudno jednak określić mianem “mobilnego”, wziąć go pod pachę i ruszyć w miasto. Ale sama koncepcja interaktywnej powierzchni najwidoczniej przypadła firmie z Redmond do gustu. Mając takie nomen omen podłoże i wkraczającą w nową erę urządzeń przenośnych, Microsoft podjął decyzję o przygotowaniu własnego, ale tym razem: w pełni przenośnego i ultramobilnego komputera. Sygnowany logiem firmy z Redmond pierwszy tablet z linii Surface pojawił się w 2012 roku. Była to równocześnie pierwsza tak znacząca próba zaprezentowania rozwiązania, które łączyłoby w sobie cechy dwóch urządzeń: tabletu i laptopa. Dzięki niewielkiej, odginanej klapce czy też podpórce z tyłu obudowy, tablet mógł samodzielnie stać, zaś dopinana do niego klawiatura, pełniąca też rolę etui, zamieniała go szybko w urządzenie mogące zapewnić środowisko do pracy znanej z klasycznego laptopa.

Co więcej, Microsoftowi zależało na tym, aby było to urządzenie “konwertowalne”. Innymi słowy: może być tabletem bądź laptopem, w zależności od tego, czego akurat od niego w tym momencie oczekujemy. Wystarczy odpiąć lub przypiąć klawiaturę. I to wszystko. 2w1. Przez pewien czas linia Surface kojarzona była zresztą tylko z taką, hybrydową formą urządzenia. Jednak Microsoft na przestrzeni następnych lat (od 2012 po dziś dzień) stale usprawnia i ulepsza ten komputer. Surface’y – mimo że wiele firm nie wierzyło w powodzenie takiego projektu – na stałe zmieniły nasze spojrzenie na komputery i wyznaczyły nowe trendy na rynku technologii, czego dowody znajdziecie dzisiaj na półkach sklepowych. Bo klony Surface’ów w postaci mniej lub bardziej udanych komputerów inspirowanych rozwiązaniami firmy od okienek stoją dzisiaj na sklepowych półkach.