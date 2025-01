Jak aerodynamika wpływa na zużycie i koszty jazdy? Skoda Enyaq Coupe i Audi Q4 Sportback e-tron

Co ma wpływ na finalne zużycie paliwa, czy energii jak w przypadku omawianych tutaj aut elektrycznych? Nie tylko sprawność silnika (i powiązanych z nim podzespołów), ale też aerodynamika – szczególnie jeśli mówimy o jeździe autostradowej – im wyższa prędkość, tym większe znaczenie. W ostatnich latach producenci, szczególnie w odniesieniu do aut elektrycznych, naprawdę mocno zaczęli przykładać się do kwestii optymalizacji aerodynamiki, czego przykładem są m.in. specjalne otwory w przednim zderzaku, kurtyny, inaczej uformowane lusterka czy chowane/ukrywane klamki. To wszystko ma na celu poprawę oporu aerodynamicznego, a w konsekwencji zmniejszenie „spalania”.

Lepszy współczynnik oporu aerodynamicznego

Klamka w Audi A5

Tak się złożyło, że testując odświeżone Skody Enyaq 85x – czyli z nowym silnikiem APP550 – udało się trafić na dwa auta w identycznej konfiguracji napędowej i z identycznymi oponami. A mówię o dwóch Skodach, bo był to Enyaq 85x SUV oraz Enyaq Coupe 85x. Jakby tego było mało, testowałem jeszcze Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro 210 kW – czyli także ten sam napęd. Opony tutaj były inne, choć w tym samym rozmiarze i w teorii z tym samym indeksem oporów toczenia, ale Audi ma jeszcze bardziej dopracowaną aerodynamikę.

Indeks oporu aerodynamicznego (C d ) dla tych wszystkich trzech aut (w testowanych wersjach):

Skoda Enyaq SUV 85x: 0,280

Skoda Enyaq Coupe 85x: 0,271

Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro: 0,27

Współczynnik oporu aerodynamicznego nie jest oczywiście jedynym parametrem. Trzeba go przemnożyć przez powierzchnię czołową. Ta w przypadku Audi Q4 jest symbolicznie mniejsza niż w Enyaqu. Czas na wyniki:

Interesują nas oczywiście wyniki w trasie, czyli dla prędkości 90, 120 oraz 140 km/h (autostrada). Skoda Enyaq Coupe zyskuje względem wersji SUV 4-6%. Audi Q4 Sportback 45 e-tron zyskuje kolejne ~3,5% nad Skodą Enyaq Coupe – jeszcze trochę lepszy opór aerodynamiczny i trochę mniejsza powierzchnia czołowa na to pozwoliły. W dokładnie takim samym stopniu przekłada się to na różnicę w zasięgu:

I tutaj dane mogą nam trochę więcej mówić. Audi Q4 Sportback 45 e-tron przejedzie 50 km dalej niż Skoda Enyaq SUV przy prędkości 120 km/h oraz 35 km dalej przy 140 km/h. Gdy porównamy same Enyaqi do siebie, to wersja Coupe ma przewagę: 35 oraz 20 km, odpowiednio dla 120 oraz 140 km/h. 30-50 km w dłuższej trasie może mieć spore znaczenie, szczególnie wówczas gdy sieć stacji ładowania nie jest wystarczająco gęsta, jak ma to miejsce w Polsce.

Skoda Enyaq Coupe jest droższa od wersji SUV o około 10 tys. zł. Realnie jednak, połowa tej różnicy wynika z tego, że ma ona w standardzie dach panoramiczny, za który w przypadku SUV-a trzeba zapłacić ~5000 zł. Co prawda ilość miejsca w środku jest taka sama – także jeśli chodzi o przestrzeń nad głową w tylnym rzędzie siedzeń, trochę mniej miejsca jest w bagażniku. Nie chodzi jednak o klasycznie mierzoną przestrzeń – tutaj różnica wynosi zaledwie 15 litrów: 585 kontra 570 l – ale o możliwość przewiezienia czegoś większego i wyższego, np. komody. Szybko opadająca linia dachu za głowami pasażerów z tyłu powoduje, że nad roletą bagażnika już za wiele miejsca nie ma. Pytanie więc, jak często planujecie wozić komodę lub inny tego typu przedmiot/urządzenia AGD :)

Skoda Enyaq CoupeSkoda Enyaq SUV

Z informacji udostępnionych przez Audi wynika, że mniej więcej połowa klientów decyduje się na nadwozie Sportback w przypadku ich SUV-ów. Możliwe, że podobnie jest w przypadku Skody Enyaq, choć tutaj nacisk na praktyczność może być większy.

Audi Q4 Sportback e-tron



Audi Q4 Sportback e-tron bazuje na tej samej platformie i ma ten sam napęd, co Skoda Enyaq czy Volkswagen ID.4/ID.5, ale jak widać producent z Ingolstadt mocno dopracował pakiet aerodynamiczny dla swojego samochodu, wygląda na to, że najlepiej. Jeszcze raz polecam zajrzeć do artykułu na temat nowej jednostki napędowej APP550, która zagościła w samochodach grupy Volkswagena na platformie MEB. To nie tylko większa efektywność, ale też poprawiony system zarządzania samochodem, a w tym możliwość podgrzania akumulatora trakcyjnego na życzenie.

Redukcja kosztów?

W przypadku jazdy po mieście redukcja kosztów z tytułu lepszej aerodynamiki będzie oczywiście znikoma, żeby nie powiedzieć żadna. W trasie różnica będzie analogiczna do wcześniej pokazanej przewagi w zużyciu energii. Dla 120 km/h będzie to więc – zakładam tutaj dwie ceny za energię elektryczną: 2,2 zł/1 kWh oraz 3,0 zł/1 kWh:

Skoda Enyaq 85x SUV: 51 / 69 zł/100 km przy 120 km/h

Skoda Enyaq 85x Coupe: 48 / 66 zł/100 km przy 120 km/h

Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro: 47 / 64 zł/100 km przy 120 km/h

SUV-y coupe we wnętrzu

W kabinie Skody Enyaq Coupe niespecjalnie idzie się zorientować, że siedzimy w innej wersji nadwoziowej – oczywiście dopóki nie zajmiemy miejsca z tyłu, gdzie w przypadku Skody Enyaq Coupe seryjnie montowany dach szklany sięga jeszcze dalej.

Audi Q4 Sportback e-tron ma dodatkowy spojler na tylnej klapie, co nieco ogranicza widoczność przez tylną szybę – dzieli on bowiem tylną szybę na dwa obszary.

Na koniec

Rozbudowany i efektywny pakiet aerodynamiczny to oczywiście element walki o jak największy zasięg aut elektrycznych oraz jak najniższe spalanie samochodów spalinowych. To, wraz z poprawą efektywności jednostek napędowych (np. silnik elektryczny APP550) i mniejszym oporem toczenia opon odpowiada za przyrost zasięgu i zmniejszenie zużycia energii, a tym samym redukcję kosztów przejazdów autostradowych. Lepsza aerodynamika to też mniejszy hałas przy wyższej prędkości, czym imponuje np. Audi A5.

Skoda Enyaq SUV oraz Enyaq Coupe zostały udostępnione do testów przez firmę Skoda Polska. Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro zostało udostępnione do testów przez firmę Audi Polska. Marki nie miały wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.