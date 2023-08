Nowe słuchawki pokazane. Fani dobrego brzmienia się ucieszą

Jabra Elite 8 Active i Elite 10 to nowe słuchawki producenta, które mają być najbardziej zaawansowanymi urządzeniami, które firma stworzyła do tej pory.

Firmę Jabra zna każdy, kto choć trochę interesuję się tematem dobrego brzmienia. Na przestrzeni lat ta firma wypuściła na rynek szereg produktów audio - od wysokiej jakości słuchawek po zestawy głośnomówiące przeznaczone do sal konferencyjnych. Oczywiście, słuchawki to najpopularniejsze urządzenia tego producenta, a wielu fanów marki z niecierpliwością oczekują nowych produktów w tej klasie.

Ich oczekiwania zostały właśnie spełnione, ponieważ Jabra właśnie teraz prezentuje dwa nowe modele - Elite 8 Active i Elite 10. Firma sama określa te urządzenia jako najbardziej zaawansowane słuchawki douszne w ofercie Jabra wyposażone w dźwięk przestrzenny, zaawansowane ANC, optymalny czas pracy na baterii i kompaktową konstrukcję, która gwarantuje komfort użytkowania zarówno w czasie pracy jak i w życiu codziennym.

Jabra Elite 8 Active i Elite 10 - czym się wyróżniają?

Zaczynając od modelu Elite 8, producent nazywa te słuchawki "najbardziej wytrzymałymi na świecie". Słuchawki przeszły wszystkie wymagane testy dla amerykańskiego standardu wojskowego (810H) wykonane w ekstremalnych warunkach. Obejmuje to wszystko, od wilgotności i wysokiej temperatury po deszcz i duże wysokości. Są także całkowicie wodoszczelne przy zanurzeniu na głębokość do 1,5 metra, a etui ładujące możę poszczycić się certyfikatem IP 54.

Ba, Elite 8 Active zostały także poddane testom Highly Accelerated Corrosion Testing (HACT). W tym celu słuchawki przeszły 11 pełnych cykli testów, w tym 2 godziny w temperaturze 40°C przy 93% wilgotności, 15-minutowy test odporności na chlapanie słoną wodą i 15-minutowy test odporności na suszenie w temperaturze 40°C, aby w pełni udowodnić swoje właściwości antykorozyjne. Jednocześnie - porducent zapewnia, że urządzenie nie straciło nic ze swoich właściwości audio. Potwierdzać ma to wyposażenie Elite 8 Active w system Dolby Atmos, zaawansowany układ ANC i chociażby system elimincji szumu wiatru.

Jeżeli natomiast chodzi o Elite 10, mają to być pierwsze słuchawki marki, które oprócz technologii Dolby Atmos mają być wyposażone także w Dolby Head Tracking, które tworzy środowisko trójwymiarowego dźwięku – gdy słuchacz się porusza, on porusza się wraz z nim otaczając go zachwycającym brzmieniem ulubionych utworów, w tym zarówno Dolby Atmos, jak i muzyki stereo.

Elite 10 eliminuje również hałas z otoczenia dzięki funkcji Jabra Advanced Active Noise Cancellation. Niezwykle wydajna funkcja ANC automatycznie dostosowuje się do otoczenia. Dzieje się tak dzięki falom infradźwiękowym, które badają kanał słuchowy oraz algorytmom identyfikującym przenikanie hałasu i warunki wietrzne.

Słuchawki Elite 8 Active i Elite 10 będą dostępne w wybranych sieciach handlowych w drugiej połowie września. Sugerowana cena detaliczna Elite 8 Active to 949 zł, a Elite 10 - 1199 zł.