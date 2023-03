Przyznam się szczerze, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem o idei zestawu głośnomówiącego do przetestowania, miałem kilka wątpliwości, szczególnie w kwestii tego, czy takie urządzenia odpowiadają na rzeczywiste potrzeby w 2023 roku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli ktoś pracuje zdalnie, to przecież ma laptopa z mikrofonem i głośnikami, prawda? Jednocześnie jednak - Jabra Speak2 reklamuje się jako idealne narzędzie do pracy hybrydowej. Zacząłem się więc zastanawiać, w czym tkwi magia tego typu urządzeń. I cóż, dowiedziałem się szybciej niż mógłbym się spodziewać.

Różnica tkwi przede wszystkim w jakości i możliwościach, które Jabra Speak2 dostarcza

Zaczynając od wykonania, Jabra Speak2 to urządzenie o niewielkich wymiarach (model 55 jest jeszcze bardziej kompaktowy) wykonane z wysokiej jakości szczotkowanego aluminium i posiadające gumową podstawkę dla stabilności i tłumienia drgań pochodzących z głośnika. A ten jest tu naprawdę spory, ponieważ jest to pełnozakresowy driver 65 mm, który potrafi zagrać naprawdę głośno, zanim dojdzie do jakichkolwiek zniekształceń. W salonie wielkości 40 m2 nie było problemów z usłyszeniem wszystkiego wyraźnie z każdego miejsca w pomieszczeniu, więc podejrzewam, że nawet w średniej wielkości sali konferencyjnej również nie powinno być z tym problemu.

Speak2 wygląda do tego bardzo estetycznie. Dookoła głośnika zlokalizowano przyciski dotykowe, które odpowiadają za kontrolę wszystkich elementów, jak zasilanie, połączenie bluetooth, głośność, odbieranie i kończenie połączeń, wskaźnik baterii czy specjalny przycisk, któremu funkcję możemy przypisać sobie sami. Jest też tu specjalny przycisk, który zmienia głośnik w kontroler do aplikacji MS Teams, co jest bardzo przydatne, jeżeli nie chcemy za każdym razem podchodzić do komputera. Urządzenie jest certyfikowane do obsługi m.in MS Teamsów, Zooma i Google Meet, ale nie ma żadnych problemów z kontrolą innych platform, jak Discord. Jednak jeżeli chodzi o konstrukcję, to moją ulubionym elementem jest tu ring z diod led dookoła kontrolek, który pokazuje wiele informacji. Przede wszystkim - jego kolor wskazuje, czy wbudowane mikrofony dobrze zbierają nasz głos, czy też - stoimy za daleko. Pokazuje to zielone, bądź czerwone światło. Poza tym, jest to też m.in. wskaźnik głośności oraz wskaźnik naładowania baterii.

Jeżeli chodzi o użytkowanie, to Speak2 oferuje szereg połączeń. Po pierwsze, możemy połączyć się z naszym komputerem bądź smartfonem za pomocą bluetooth, a w tym drugim przypadku dzięki aplikacji Sound+ będziemy mogli dobrać sobie wszystkie parametry urządzenia. Mówię tu przede wszystkim o funkcji dodatkowego przycisku czy equalizacji. Urządzenie można też podłączyć po kablu USB (i naładować w ten sposób), a w zestawie są zarówno końcówki USB A, jak i USB C. Jeżeli nie potrzebujemy kabla, roluje się on pod urządzeniem, nie psując jego estetyki. Pozostaje pytanie - co jeżeli chcielibyśmy cieszyć się łącznością bezprzewodową, ale nasz komputer nie ma nadajnika bluetooth? Nie ma się czym przejmować, mały moduł USB został przez Jabrę dołączony do zestawu.

Jak więc korzystało mi się z Jabra Speak2 75? Odpowiedź: niesamowicie wygodnie. Jest to urządzenie, które zostało zaprojektowane do tego by zabierać je ze sobą, do czego służy nawet dołączony do zestawu pokrowiec. Bateria jest w stanie wytrzymać spokojnie ponad 30 godzin, a wbudowany głośnik to nie tylko narzędzie do komunikacji, ale też do słuchania muzyki. Wiecie zapewne, że często pracuję z laptopem i odkąd testuję Jabrę Speak2 za każdym razem używałem tego urządzenia jako źródła muzyki do pracy oraz, oczywiście, rozmawiałem przez nią. Jakość mikrofonów i zasięg ich zbierania jest naprawdę imponujący, podobnie jak jakość zbieranego dźwięku. Oczywiście, nie jest to urządzenie dla wszystkich, ale dla osób, które nie lubią być przywiązane do biurka, jest to bardzo fajne rozwiązanie.

Nie tylko bowiem mamy pod ręką mobilny zestaw pozwalający na stworzenie wygodnego pokoju do konferencji w każdym miejscu, ale też - wygodny w użyciu wysokiej jakości głośnik bluetooth, który dodatkowo wygląda bardzo estetycznie. Sam zaskoczyłem się tym, jak chętnie korzystałem z Jabry Speak2 75, pomimo, że wcześniej nie używałem na co dzień podobnych narzędzi. Jeżeli więc ktoś rozważa zakup zestawu głośnomówiącego do pracy, ten model zdecydowanie mogę polecić.