Wybierając nasze słuchawki bezprzewodowe możemy kierować się kilkoma kwestiami. Oczywiście będzie to jakość samego brzmienia, ale w dzisiejszych czasach kwestii o których musimy zdecydować jest znacznie więcej. Nie mówię tu tylko o kształcie słuchawek, ale przede wszystkim o wszystkich dodatkowych funkcjach, których dziś jest zatrzęsienie. Słuchawki mają rozmaite tryby związane z mocą ANC i "świadomością" otoczenia, wsparcie dla asystentów głosowych i różne opcje związane z poprawą jakości dźwięku w aplikacji towarzyszącej. Co jednak z tymi konsumentami, którzy po prostu chcą mieć dobrze grające słuchawki, które spełnią ich wszystkie potrzeby i chcą mieć pewność, że ze swojego wyboru będą zadowoleni? Cóż, dla takich właśnie osób powstały słuchawki Jabra Elite 4

Jabra Elite 4 - jakość i wykonanie

Mówiąc o Elite 4 nie można nie powiedzieć o ich wyglądzie i materiałach użytych do konstrukcji słuchawek. Zdecydowanie wyróżniają się one solidnością, zarówno jeżeli mówimy o samych pchełkach, jak i o etui. Słuchawki wykończone są przyjemnym w dotyku, wysokiej jakości tworzywem, zawias etui chodzi pewnie i wyposażony jest w mocne magnesy, trzymające słuchawki w miejscu. oraz klapę etui w pozycji zamkniętej. Słuchawki możemy kupić w kilku kolorach, a jeżeli zdecydujemy się na zakup ze strony Jabra, będziemy mogli za darmo wygrawerować sobie wzór i tym samym - spersonalizować słuchawki.

Jeżeli chodzi o konstrukcję, to mamy tu do czynienia oczywiście z układem "bez pałąka", czyli słuchawkami w stylu Galaxy Buds 4 czy niedawno recenzowanych przeze mnie pchełek od Sony. Z takimi słuchawkami zawsze jest u mnie ryzyko, że nie będą pasować bądź, że będą wypadać. Tutaj nic takiego się nie dzieje, ale muszę przyznać, że przez swoją konstrukcje słuchawki odstają nieco bardziej niż bym tego chciał. Na plus zdecydowanie przyciski, które, podobnie jak w Sony są dla mnie "pewniejszą" opcją niż panele dotykowe. Skok jest w nich całkiem spory, a przez płaską powierzchnie nie ma ryzyka, że będą się przez przypadek aktywować np. pod czapką.

Jabra Elite 4 - brzmienie i ANC

Słuchawki Elite 4 grają bardzo przyjemnie i z dużą dynamiką, co jest zdecydowanym plusem patrząc na ich klasę cenową. Dźwięk możemy dostosować do swoich potrzeb w equlizerze w aplikacji Sond+, jednak jest on tylko 5 pozycyjny, więc dla wszystkich, którzy lubią bardziej dokładne ustawienia pozostaje korektor w telefonie. Jeżeli chodzi o ANC, to tutaj na pewno większe wymiary słuchawek i fakt, że leżą one dosyć głęboko w kanale słuchowym odgrywa dużą rolę. ANC jest bowiem bardzo dobre i porównując je na przemian z WF-C700N i muszę przyznać, że w tym modelu jest ono nieco mocniejsze. Niestety, tutaj też brak funkcji jego automatycznego wyłączania, gdy zaczniemy mówić. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że słuchawki korzystają z kodeka aptX do komunikacji przez Bluetooth.

Jabra Elite 4 - dodatkowe funkcje

Jabra wyposażyła swoje urządzenie w kilka naprawdę ciekawych funkcji. O tym, że mamy tu możliwość połączenia się z kilkoma urządzeniami jednocześnie czy opcję Android FastPair nie muszę chyba mówić. W samej aplikacji Jabra pozwala na dopasowanie siły ANC do naszych uszu przy pomocy specjalnego testu badającego wrażliwość naszych kanałów słuchowych. Przyciski z lewej i prawej strony pozwalają zatrzymać i przewinąć utwór, a także włączyć ANC bądź "tryb świadomości otoczenia". Dwukrotne przyciśnięcie lewej słuchawki natychmiast odpala Spotify w naszym telefonie.

Ponieważ zarówno słuchawki, jak i opakowanie jest raczej spore, zmieściło się tam całkiem duże ogniwo, pozwalające na do 22 godzin słuchania muzyki, co jest całkiem niezłym wynikiem. Słuchawki mają też bardzo ciekawy tryb, w którym możemy korzystać z tylko jednej z nich, podczas gdy druga ładuje się w etui.

Jabra Elite 4 - podsumowanie

Słuchawki Jabra Elite 4 kosztują 469 zł i za tę kwotę stanowią naprawdę dobrą i solidną propozycję na średniej półce cenowej. Dobre brzmienie, mocne ANC i długi czas pracy na baterii to ich najmocniejsze zalety. Nie mają one może tak wiele dodatkowych atutów co niektórzy konkurenci, ale odwdzięczą się z pewnością długim życiem dzięki solidnemu wykonaniu, a możliwość personalizacji za pomocą graweru jest tu na pewno bonusem.