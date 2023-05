iOS 16, który do użytkowników smartfonów Apple trafił w zeszłym roku, to przede wszystkim odświeżony wygląd ekranu blokady z możliwością dostosowania widgetów. Tegoroczna odsłona systemu miała przynieść niewielkie zmiany i skupiać się przede wszystkim na optymalizacji i stabilności działania. Okazuje się, że zmian będzie znacznie więcej i wpłyną one na korzystanie z iPhone'a w różnych sytuacjach. Nowe Centrum Sterowania, możliwość instalowania aplikacji spoza App Store w Unii Europejskiej, umożliwienie zewnętrznym dostawcom przeglądarek internetowych na używanie ich własnych silników, interaktywne widżety, lepsze wykorzystanie Dynamic Island, usprawniona Wyszukiwarka to tylko początek.

Jeśli wierzyć przeciekom, iOS 17 w iPhonie pozwoli na wyświetlanie dodatkowych informacji z wykorzystaniem niegasnącego wyświetlacza. Nowy widok pojawiać się będzie wtedy, gdy iPhone jest zablokowany i ustawiony poziomo, działając podobnie do urządzeń domowych oferowanych m.in. przez inteligentne głośniki Google Nest czy Amazon Echo Show. Chodzi o to, aby iPhone'y były bardziej użyteczne, gdy leżą na przykład na biurku lub szafce nocnej - szczególnie w momencie, w którym jest nieużywany lub ładowany. Jeśli informacje się potwierdzą, nowe widoki opierać się mają na widżetach znanych już z ekranu początkowego i ekranu blokady.

iPhone niczym inteligentny wyświetlacz. Nowy widok w iOS 17

Jak informuje Bloomberg, taki ruch ma być częścią szerszych planów związanych ze zmianami z wyświetlaniem informacji "na żywo". Daleko idące zmiany w interfejsie mają też pojawić się w watchOS. wersja 10 systemu operacyjnego przynieść ma rewolucję na nadgarstku - od nowego ekranu głównego, po tarcze i informacje, które będą wyświetlane na ekranie zegarka. Wszystkich informacji dowiemy się już 5 czerwca - to właśnie wtedy rozpoczyna się WWDC - coroczna konferencja Apple, na której firma przedstawia nowe wersje systemów operacyjnych dla swoich sprzętów.