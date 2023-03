O tym że iSpot szykuje się do przejęcia Cortland wiedzieliśmy już od kilku tygodni. Teraz już oficjalnie sieć salonów i serwisów trafiła pod skrzydła iSpot. Co to oznacza dla klientów? Niestety… prawdopodobnie niewiele nowego.

iSpot Poland Sp. z o.o., największy sprzedawca produktów Apple w Polsce, należący do grupy 1923 Investments, zakończył proces nabycia 100% udziałów firmy Cortland – kolejnego, znaczącego polskiego Apple Premium Resellera z siecią 16 salonów w całej Polsce oraz liczbą 180 pracowników.

Źródło: Depositphotos.com

Cortland wchłonięty przez iSpot. Jako klient - nie liczę na nic specjalnego

Jako użytkownik sprzętów Apple w Polsce… od zawsze czuję się klientem gorszego sortu. I to nie dlatego, że pracownicy tutejszych sklepów czy serwisów są niemili czy jakość usług jest zła — nic z tych rzeczy. Najzwyczajniej w świecie po doświadczeniach zarówno zakupowych (odbiór z kodem QR dostępnym który wcześniej trafia do aplikacji Portfel, wszystko przy specjalnym stanowisku) jak i serwisowych (które wykonywane są od ręki, w kilkadziesiąt minut, a nie godzin) w Apple Store — tutaj wszystko wygląda gorzej i trwa dłużej. I myślę, że większość klientów nie odczuje żadnej różnicy, bo zarówno iSpot jak i Cortland w zakresie sprzedaży i serwisowania działały tak samo. Czy tak samo dobrze czy tak samo źle — tutaj już punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jednak dla firmą władającą iSpotem to spory napływ nowych klientów, zwłaszcza tych biznesowych:

Dzięki połączeniu struktur dotychczasowa działalność znacznie zwiększy przewagę konkurencyjną: wiodąca pozycja iSpot w sprzedaży detalicznej i pokaźne portfolio klientów biznesowych Cortland oraz większe możliwości rozbudowy sieci salonów jeszcze bardziej przybliżą markę Apple jej dotychczasowym fanom oraz grupie zupełnie nowych klientów. Jeszcze w tym roku firma otworzy swoje pierwsze salony Apple Premium Partner – nowego konceptu handlowego stworzonego przez Apple w celu rozwijania dużych salonów we współpracy z partnerami — czytamy w oficjalnej wiadomości prasowej

Nowy koncept sklepów brzmi obiecująco, ale… mamy w Polsce już sporo oficjalnych resselerów, których zaopatrzenie wygląda świetnie, naprawdę trudno się czepiać czy dostępności czy jakości oferowanych przez nich usług. Same salony także stylizowane są na Apple Store’y tak bardzo, jak tylko się da. Niestety — to właśnie proces serwisowania u nas jest największą z różnic, którą można dostrzec między partnerami Apple, a ich oficjalnymi sklepami. Kolejna rzecz to dostępność usług (np. brak Apple Care+).