Zapomnimy o kablach? iPhone nadrobi sporą stratę do konkurencji

Na temat nadchodzących modeli iPhone 15 wiemy coraz więcej. Niektóre z nowości miały być przesunięte na kolejne lata, w tym do iPhone'a 16, ale część dużych zmian pojawi się w smartfonie Apple już tej jesieni. Nikt nie będzie już zaskoczony wymianą złącza Lightning na USB-C, ale okazuje się, że zmiana portu do ładowania i wymiany danych nie będzie jedyną nowością w kontekście ładowania iPhone'a.

Nowe plotki przywoływane przez 9to5mac.com mówią o potencjalnie gigantycznej zmianie w podejściu Apple do bezprzewodowego ładowania. Co prawda smartfony firmy wspierają ogólny standard Qi, ale prędkość ładowania dla ładowarek bez certyfikatów była ograniczana do 5W-7,5W. To naprawdę niewiele, dlatego użytkownicy mogą sięgnąć po certyfikowane ładowarki Qi wspierające MagSafe, by skorzystać z ładowania do 15W. To, w porównaniu do rekordów konkurencji, wciąż nie do końca satysfakcjonująca wartość, ale dwukrotnie więcej.

iPhone 15 będzie mieć szybsze ładowanie bezprzewodowe Qi

Nadchodące zmiany mogą być o tyle istotne, że rodzina iPhone 15 będzie wspierać szybsze ładowanie bezprzewodowe Qi na niecertyfikowanych ładowarkach. Co więcej, taki program ma być w ogóle zamknięty, więc użytkownicy będą mogli swobodnie nabywać dowolne ładowarki Qi i z nich korzystać. Mnie podwójnie cieszy taka zapowiedź, ponieważ nagminnie zacząłem używać akcesoriów MagSafe i ta zmiana może spowodować zwiększenie się rynku gadżetów obsługujących tę technologię.

Obecność złącza USB-C na pewno ucieszy sporą część posiadaczy iPhone'ów, bo smartfon jako jedyny wśród urządzeń Apple aż do zeszłego roku był wyposażony w port Lightning, a od tej jesieni nowe modele będzie można ładować tą samą ładowarką, co pozostałe (nowoczesne) gadżety od tabletów, przez komputery i na czytnikach lub słuchawkach kończąc. Pojawienie się portu USB-C w iPhone 15 zawdzięczamy oczywiście Unii Europejskiej i jej nowym regulacjom, które wymusiły na Apple taką zmianę.