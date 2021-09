iPhone 13 będą drogie, ale po co je kupować? Można wynająć

Premiera nowych iPhone 13 już dziś na wieczornej konferencji Apple. Wiemy jakie modele się na niej pojawią, wiemy też, że będą drogie. Mimo to, jak co roku dobrze się sprzedadzą. Jednak czy aby na pewno musimy je kupować?

Jedni fani marki Apple i smartfonów iPhone wymieniają je co roku, inni co dwa lata - co drugi model. Kupują je u operatorów, za gotówkę lub na raty, ja z ciekawości sprawdziłem dziś, jak to wygląda cenowo w przypadku gdybyśmy chcieli je wynająć.

Mamy w Polsce usługi, dzięki którym możemy urządzenia Apple zwyczajnie wynająć, ja sprawdziłem dwie z nich - Plenti oraz iMad.

O Plenti pisaliśmy już na Antyweb, to serwis, która umożliwia wypożyczanie różnych sprzętów i urządzeń, iMad skupia się tu wyłącznie na urządzeniach Apple. W obu przypadkach możemy wynająć sprzęt wraz z ubezpieczeniem, z tą różnicą, iż w Plenti ubezpieczenie pokrywa 60% kosztów naprawy, a w iMad całość w przypadku mechanicznego uszkodzenia wyświetlacza, czyli najczęstszego z uszkodzeń.

Do porównania weźmiemy koszt zakupu lub wynajmu iPhone 12 64GB - smartfony te w sklepach nadal kosztują tyle co w dniu premiery, więc stosunkowo będzie to wyglądało tak samo jak w przypadku nowych iPhone 13.

Aktualnie iPhone 12 kosztuje w jednym z elektromarketów 3 949,00 zł za gotówkę lub 10 ratach 0% po 394,90 zł. Do tego dochodzi 10 rat za ubezpieczenie ochrony wyświetlacza po 138,20 zł. Ubezpieczenie to obejmuje okres dwóch lat od zakupu. Razem zapłacimy więc 533,10 zł miesięcznie, czyli ostatecznie 5 331,00 zł.

Gdy zdecydujemy się na wynajem tego samego sprzętu†u w Plenti, miesięcznie razem z ubezpieczeniem zapłacimy 199 zł miesięcznie, a po 24 miesiącach wynajmu wyniesie nas to 4 776,00 zł. Taniej więc o 555,00 zł niż zakup w sklepie. To niewiele zważywszy na to, że nie mamy tu pełnego ubezpieczenia smartfona oraz pozbywamy się opcji odsprzedaży go po 2 latach. W przypadku braku uszkodzeń z pewnością więcej uzyskamy sprzedając go na którymś z portali aukcyjnych.

Z kolei za wynajęcia iPhone 12 w iMad, wprawdzie musimy ponieść koszt na start w wysokości 209,95 zł, jednak opłata miesięczna wyniesie nas tylko 149,00 zł. Po dwóch latach koszt ten zamknie się w kwocie 3 785,95 zł, czyli 1 545,06 zł taniej niż zakup w sklepie. Aktualnie dwa modele starszy iPhone XR 64 GB (używany) kosztuje na Allegro od 1 389,00 zł do 1 729,00 zł.

Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem iPhone 12 w sklepie 533,10 zł 10 5 331,00 zł iPhone 12 w Plenti 0,00 zł 199,00 zł 24 4 776,00 zł iPhone 12 w iMad 209,95 zł 149,00 zł 24 3 785,95 zł

Dla pełnego porównania sprawdźmy jeszcze koszt zakupu tego smartfona w abonamencie wraz z ubezpieczeniem u jednego z naszych operatorów.

iPhone 12 64GB w abonamencie za 60 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych - pierwszy miesiąc gratis), kosztuje na start 799 zł i w 24 ratach po 112,00 zł. Z kolei ubezpieczenie Orange Smart Care kosztuje 13,00 zł miesięcznie - pierwszy miesiąc gratis.

Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem iPhone 12 iMad 209,95 zł 149,00 zł 24 3 785,95 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 4 745,95 zł iPhone 12 Orange 799,00 zł 112,00 zł 24 3 487,00 zł Abonament 0,00 zł 73,00 zł 23 1 679,00 zł Razem 5 166,00 zł Różnica -420,05 zł

Porównując to z wynajmem tego smartfona w iMad wraz z oferta na kartę 5G za 40 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych) zapłacimy za ten zestaw o 420,00 zł mniej.

Tak więc w przypadku operatorów, korzystniej jest zakupić smartfona z ubezpieczeniem niż wynajmować, bo po dwóch latach przechodzi on na naszą własność i możemy go sprzedać za około 1 500 zł. Jeśli jednak mamy do wyboru kupić w sklepie czy wynająć, ta druga opcja wydaje się korzystniejsza.