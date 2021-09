Najlepsza okazja na zakup iPhone 12 Pro. Tysiąc złotych taniej

Jednak taka obniżka dostępna jest tylko w abonamencie Orange, więc sprawdzimy czy nie jest zaszyta w miesięcznych opłatach.

iPhone 12 Pro 256 GB 5G w abonamencie Orange

iPhone 12 Pro 256 GB 5G w promocji Oferta tygodnia dostępny jest w abonamencie za 80 zł miesięcznie, który obejmuje nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 105 GB transferu danych. Do tego dochodzi dostęp do HBO GO za 5 zł miesięcznie na cały okres umowy i pierwszy miesiąc abonamentu za darmo.

Za samego smartfona płacimy na start 0,00 zł i później w 24 ratach po 195,00 zł, co daje nam na koniec kwotę 4 680,00 zł, czyli dokładnie 1 019,00 zł mniej niż w sklepie. Dzieląc to na 24 miesiące wychodzi nam 42,45 zł miesięcznie oszczędności.

W abonamencie Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 80,00 zł 0,00 zł 23 1 840,00 zł HBO GO 5,00 zł 0,00 zł 24 120,00 zł iPhone 12 Pro 256 GB 5G 195,00 zł 0,00 zł 24 4 680,00 zł Razem 6 640,00 zł

iPhone 12 Pro 256 GB 5G na raty 0% z oferta na kartę Orange

A więc nie dopłacamy za tego smartfona ani złotówki w abonamencie, bo najtańsza opcja bez zobowiązania w zasięgu 5G sieci Orange to oferta na kartę za 40 zł i do tego z uboższą zawartością - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 50 GB transferu danych + usługa Social Pass.

Dokładając do tego iPhone 12 Pro 256 GB 5G w artach 0%, gdzie też jest obniżka za tego smartfona 100 zł od ceny sklepowej i HBO GO za 25 zł miesięcznie w rezultacie zapłacilibyśmy o 519 zł więcej niż w abonamencie.

Bez abonamentu Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 24 960,00 zł HBO GO 25,00 zł 0,00 zł 24 600,00 zł iPhone 12 Pro 256 GB 5G 279,95 zł 0,00 zł 20 5 599,00 zł Razem 7 159,00 zł Różnica -519,00 zł

Nawet wyłączając tutaj opcje zakupu HBO GO, różnica ta wyniesie 39 zł na korzyść abonamentu.

Samsung Galaxy A52s 5G 128 GB w abonamencie Orange

Jeśli aktualnie szukacie tańszego smartfona z obsługą 5G, w Ofercie tygodnia dostępny jest jeszcze drugie urządzenie - Samsung Galaxy A52s 5G 128 GB.

Tym razem do wyboru jest abonament za 60 zł nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 50 GB transferu danych. Do tego dochodzi dostęp do HBO GO za 20 zł miesięcznie na cały okres umowy i pierwszy miesiąc abonamentu za darmo.

Za smartfona zapłacimy tu na start 0,00 zł i później 24 raty po 71 zł. Razem za sam sprzęt - 1 704,00 zł.

W abonamencie Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 60,00 zł 0,00 zł 23 1 380,00 zł HBO GO 20,00 zł 0,00 zł 24 480,00 zł Samsung Galaxy A52s 5G 71,00 zł 0,00 zł 24 1 704,00 zł Razem 3 564,00 zł Bez abonamentu Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 24 960,00 zł HBO GO 25,00 zł 0,00 zł 24 600,00 zł Samsung Galaxy A52s 5G 94,95 zł 0,00 zł 20 1 899,00 zł Razem 3 459,00 zł Różnica 105,00 zł

W porównaniu z ofertą na kartę i zakupem smartfona na raty, w abonamencie zapłacimy za samo urządzenie prawie 200 zł taniej. Jednak wraz z kosztami usług więcej o 105,00 zł, a bez HBO GO - 225,00 zł.