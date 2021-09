Sprawdzimy cenę iPhone w każdym modelu z najmniejszą pojemnością, czyli iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max ze 128 GB pojemności.

iPhone 13 w ofercie Play

Zaczynamy od iPhone 13. W Abonamencie Play SOLO L za 75 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 140 GB transferu danych) dostępny on jest w cenie na start 599 zł i póżniej w 24 ratach po 150 zł. Razem za sam sprzęt zapłacimy więc 4 199 zł, czyli dokładnie tyle co w sklepie Apple.

Doliczając do tego koszt abonamentu przez 21 miesięcy, który wyniesie nas 1 575,00 zł, zapłacimy łącznie 5 774 zł.

iPhone 13 w ofercie T-Mobile

T-Mobile w abonamencie GIGAlato za 65 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 200 GB transferu danych) wycenił ten model na start na 159 zł i 24 raty po 160 zł. Razem zapłacimy za sam sprzęt 3 999,00 zł, a więc taniej o 100 zł niż w sklepie Apple.

Taniej wyjdzie nam również abonament, po dwóch latach jego koszt zamknie się w kwocie 1 560,00 zł.

iPhone 13 w ofercie Orange

Na koniec zostaje Orange, który jeszcze nie uruchomił przedsprzedaży, ale ceny możemy już podejrzeć. W Abonamencie za 80 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 105 GB transferu danych) na start zapłacimy za ten model 399 zł i 24 raty po 148,01 zł, co daje nam kwotę 3 951,24 zł.

Abonament z kolei kosztował nas będzie łącznie 1 920,00 zł.

Tabelka

Orange Play T-Mobile Abonament 1 920,00 zł 1 575,00 zł 1 560,00 zł iPhone 13 3 951,24 zł 4 199,00 zł 3 999,00 zł Razem 5 871,24 zł 5 774,00 zł 5 559,00 zł

Jak widać, najtaniej kupimy go w T-Mobile, nieco drożej w Play, a najdrożej wychodzi w Orange.

iPhone 13 mini w ofercie Play

Najtańszy iPhone 13 mini w Play na start kosztuje 549,00 zł i w 24 ratach po 130 zł, co nam daje kwotę 3 699,00 zł, a więc o 100 zł drożej niż w sklepie Apple. Koszty abonamentu już znamy, idźmy dalej.

iPhone 13 mini w ofercie T-Mobile

T-Mobile wycenił ten model na 39,00 zł na start i 24 raty po 140 zł. Razem - 3 399,00 zł, widać, że T-Mobile na razie ma najlepszą ofertę na nowe iPhone.

iPhone 13 mini w ofercie Orange

W Orange na start zapłacimy 299,00 zł i później w 24 ratach po 127,00 zł, co nam da razem 3 347,00 zł, a więc przebili o 50 zł ofertę T-Mobile.

Tabelka

Orange Play T-Mobile Abonament 1 920,00 zł 1 575,00 zł 1 560,00 zł iPhone 13 mini 3 347,00 zł 3 699,00 zł 3 399,00 zł Razem 5 267,00 zł 5 274,00 zł 4 959,00 zł

Jednak jak dodamy koszt abonamentu najtaniej ten model kosztuje w T-Mobile. Dalej mamy Orange i Play, czyli zamiana miejsc w porównaniu z iPhone 13.

iPhone 13 Pro w ofercie Play

Tu już zaczynają się konkretne ceny. iPhone 13 Pro kosztuje w sklepie Apple 5 199,00 zł, w Play na start zapłacimy za niego 499,00 zł i 24 ratach po 200 zł. razem - 5 299,00 zł, czyli ponownie 100 zł drożej niż w sklepie Apple.

iPhone 13 Pro w ofercie T-Mobile

Za wersję Pro w T-Mobile na start zapłacimy 199 zł i 24 raty po 200,00 zł, co daje nam 4 999,00 zł.

iPhone 13 Pro w ofercie Orange

W Orange na start za ten model zapłacimy 499 zł i 24 raty po 185,00 zł, razem - 4 939,00 zł.

Tabelka

Orange Play T-Mobile Abonament 1 920,00 zł 1 575,00 zł 1 560,00 zł iPhone 13 Pro 4 939,00 zł 5 299,00 zł 4 999,00 zł Razem 6 859,00 zł 6 874,00 zł 6 559,00 zł

Tak więc kolejność wywochodzi taka sama, jak przy iPhone 13 mini.

iPhone 13 Pro Max w ofercie Play

iPhone 13 Pro Max w sklepie Apple do kupienia jest za 5 699,00 zł, w Play zapłacicie za niego na start 999,00 zł i później 24 raty po 200 zł. Razem - 5 799,00 zł.

iPhone 13 Pro Max w ofercie T-Mobile

W T-Mobile na start za ten model zapłacimy 699,00 zł i 24 raty po 200 zł, razem 5 499,00 zł.

iPhone 13 Pro Max w ofercie Orange

Najdroższy model iPhone 13 Pro Max w Orange na start kosztuje 599,00 zł i 24 raty po 202,00 zł, co daje nam kwotę 5 447,00 zł.

Tabelka

Orange Play T-Mobile Abonament 1 920,00 zł 1 575,00 zł 1 560,00 zł iPhone 13 Pro Max 5 447,00 zł 5 799,00 zł 5 499,00 zł Razem 7 367,00 zł 7 374,00 zł 7 059,00 zł

Podsumowując, najtańsze same urządzenia iPhone 13 dostępne są w Orange, jednak z uwagi na tańszy abonament w T-Mobile, łącznie najmniej zapłacicie u tego operatora. W Play same urządzenia są najdroższe, ale dzięki promocji na abonament za 0 zł przez 3 miesiące nie odstaje on zbytnio cenowo łącznie za sprzęt i abonament od Orange.