iPhone 16 zmieni design. Apple ma powrócić do przeszłości

Mieliśmy już kilka przykładów, w których Apple wracało w nowych smartfonach do designu sprzed kilku lat. Między innymi nowe smartfony od giganta z Cupertino ponownie mają kanciaste rogi, co zostało zażegnane nieco wcześniej — i Apple miało przez moment bardziej zaokrąglone rogi smartfonów. Okazuje się, że iPhone 16 ma przynieść podobny powrót.

Mowa o wyspie z aparatami. Wersje Pro smartfonów mają po trzy obiektywy, które są ułożone w taki sam sposób — jednak sytuacja wygląda inaczej w przypadku podstawowych wersji smartfonów. iPhone’y 11 i 12 miały pionowy układ dwóch obiektywów, jednak w serii 13 Apple postanowiło z tym poeksperymentować, w efekcie czego mamy do czynienia ze skośnym układem obiektywów. To samo jest w iPhone’ach 14 i ma być tak samo w „piętnastce”, lecz seria 16 ma wrócić do czasów… iPhone’a 12.

Wyspa aparatów w iPhonie 16 będzie taka, jak w iPhone’a 11 czy 12

Apple ma ogłosić skład iPhone'a 16 we wrześniu 2024 roku i wtedy cała zagadka ma się rozwiązać. Na ten moment to oczywiście wyłącznie plotki — które wzięły się stąd, że kalifornijska firma twierdzi, iż nowy układ obiektywów może niektórych mylić i sprawić, że odróżnienie zwykłej serii smartfonów od Pro nie będzie tak oczywiste.

Nie jestem przekonany, czy to dobre uargumentowanie — ilość obiektywów bardziej rzuca się w oczy niż to, jak są one ułożone. Bardziej spodziewałbym się tego, że Apple po prostu po trzech generacjach z jednym układem aparatów będzie chciało coś zmienić — ale pole manewru nie jest już zbyt duże. Który design wyspy na aparaty bardziej przypadł Wam do gustu i czy jesteście za tym, aby iPhone 16 powrócił do przeszłości?

Źródło: Twitter @URedditor