iPhone jako kamera internetowa - jak skorzystać?

Kamerki internetowe w komputerach mają to do siebie, że najczęściej oferują kiepską jakość wideo. Jeśli macie pod ręką iPhone'a i korzystacie z komputera Mac, to możecie skorzystać z funkcji Kamera Continuity zamieniającej telefon w kamerkę internetową.

Wydawać by się mogło, że rozmowy wideo to obecnie domena wyłącznie smartfonów - nic bardziej mylnego. Wciąż ogromną popularnością cieszą się dyskusje na kamerkach z wykorzystaniem komputera. Najczęściej jest to laptop wyposażony w niewielkich rozmiarów kamerkę internetową umieszczoną tuż nad ekranem - w ramce komputera. Niektórzy producenci oferują tego typu rozwiązania w innych miejscach - np. kamerka ukryta w klawiaturze. Zdarzają się jednak sytuacje, w których komputer kamerki nie ma lub jest kiepskiej jakości. Co wtedy? Jeśli macie pod ręką iPhone'a i rozmowę wideo chcecie przeprowadzić z poziomu komputera Mac, Apple ma dla was świetne rozwiązanie.

iPhone. Kamerka internetowa na komputerach Mac

Wraz z udostępnieniem w zeszłym roku systemu operacyjnego macOS Ventura (MacOS 13), Apple wprowadziło możliwość wykorzystywania kamery iPhone'a jako kamerki internetowej na komputerze Mac. Wszystko za sprawą funkcji Kamera Continuity. Pozwala ona używać iPhone'a jako kamery internetowej lub mikrofonu Maca oraz korzystać z dużo bardziej zaawansowanych możliwości kamery iPhone'a oraz dodatkowych efektów wideo. Telefon z komputerem Mac do wykorzystania go jako kamerkę internetową można połączyć bezprzewodowo lub za pomocą kabla USB.

Używanie iPhone’a jako kamery internetowej lub mikrofonu

A jak wybrać iPhone'a i wykorzystać jego aparat i mikrofon do prowadzenia rozmów wideo i głosowych z poziomu komputera Mac?

Wybieranie mikrofonu iPhone’a Mikrofon iPhone’a jest udostępniony w aplikacjach oferujących ustawienie mikrofonu. Można też wybrać menu Apple  > Ustawienia systemowe, kliknąć opcję Dźwięk na pasku bocznym i na karcie Wejście wybrać mikrofon iPhone’a. Aby użyć iPhone'a jako mikrofonu na Macu bez wbudowanej kamery, iPhone musi być ustawiony poziomo, unieruchomiony oraz zablokowany. W czasie korzystania z kamery iPhone'a do przesyłania obrazu z poziomu komputera, można skorzystać z dodatkowych funkcji dostępnych w centrum sterowania. Można z niego skorzystać do włączenia funkcji Centrum uwagi, Światło studyjne, Tryb portretowy i Widok blatu. W tym miejscu można również wybrać tryb mikrofonu iPhone’a.

iPhone jako kamerka internetowa na komputerach z Windowsem. Czy jest to możliwe?

A co jeśli macie komputer z Windowsem i chcielibyście skorzystać z iPhone'a jako kamerki internetowej? Jest to możliwe, ale bez zewnętrznych narzędzi i aplikacji się nie obędzie. Jednym z takich narzędzi jest platforma Camo - od Reincubate. Wymagać ona będzie zainstalowania dodatkowego oprogramowania zarówno na komputerze, jak i telefonie. Więcej informacji znajdziecie na stronach Camo. Podobne rozwiązania oferuje DroidCam - aplikacja na komputery PC i smartfony z iOS i Androidem pozwalająca wykorzystać telefony jako zewnętrzne kamerki internetowe do przesyłania obrazu przez komunikatory. Nie da się jednak ukryć, że najprostszym sposobem połączenia kamery iPhone'a z komputerem jest wykorzystanie do tego ekosystemu Apple - czyli połączenia z komputerem Mac.