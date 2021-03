Taki iPhone SE Plus byłby lepszy niż iPhone SE 2020 i iPhone 12 mini

To prowadzić nas może do dwóch wniosków. Po pierwsze, możliwe że Apple nie podejmie się ponownie przygotowania i wprowadzenia na rynek modelu mini, a po drugie, lepszym wyjściem byłoby opracowanie nowego modelu SE, który nie opierałby się na istniejącej konstrukcji. Działanie Apple w tym obszarze, czyli ponowne wykorzystanie obudowy z iPhone’a 8 (7, 6S, 6), było konsekwentne, ale sprawiło też, że model SE z 2020 roku nie był dobrze przyjęty. To, czy były to sprawiedliwe oceny, pozostawimy na inną dyskusję, ale po weryfikacji decyzji Apple przez rynek okazuje się, że zamiast iPhone’a SE z 2020 roku i iPhone’a 12 mini, do sprzedaży powinien trafić inny model.

iPhone SE Plus miałby spory potencjał

Przez autora konceptu jest on nazywany iPhone SE Plus i w toerii mógłby nawet współistnieć w ofercie obok klasycznego SE, choć w 2021 roku wydaje się to mało sensowne. Znakiem rozpoznawczym iPhone SE Plus byłby design bazujący na konstrukcji iPhone’a Xr z dość sporym wcięciem, szerszymi ramkami wokół ekranu LCD (Liquid Retina Display) w porównaniu do tej przy wyświetlaczach OLED oraz pojedynczym obiektywem.

W wizji the Hackera 34 na YouTube iPhone SE Plus posiada ekran o przekątnej 6,1 cala, Touch ID wbudowane w przycisk zasilania (zupełnie jak w iPadzie Air 4. generacji) oraz obsługuje MagSafe znane z lini iPhone’ów 12.

Przekątna ekranu wskazuje więc, że nie mielibyśmy do czynienia z niedużym modelem, wręcz przeciwnie, ale odpowiednia cena mogłaby sprawić, że taki model stałby się hitem sprzedaży. Udowodniły to sukcesy iPhone’ów Xr oraz 11, a ja nadal odnoszę wrażenie, że iPhone SE (2020) nie był tym, na co czekali użytkownicy.

Wielokrotnie miałem do czynienia z iPhone’em 12 mini i mimo, że uważam go za bardzo uroczy i wygodny w obsłudze model, to nie wiem, czy pod względem jakości zdjęć i pojemności baterii zdołałby zastąpić mi klasyczny model lub wersję Pro. Z drugiej strony jest to zbyt drogi wariant dla tych, którzy szukali następcy dla swojego iPhone’a SE 1. gen. lub któregoś ze starszych modeli (6, 6S, 7, 8). Taki iPhone SE Plus, jaki możecie zobaczyć na wideo, wydawałby się najlepszym kompromisem.