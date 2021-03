Przedni panel iPhone 13 na pierwszym zdjęciu. Notch będzie odrobinę mniejszy?

Rodzina smartfonów iPhone 13 już na wiele miesięcy przed premierą przyciąga do siebie niczym magnes wszystkich fanów technologii. Prawdopodobnie miłośników i przeciwników polityki Apple po równo. Na pół roku przed oficjalną prezentacją to wciąż w dużej mierze wróżenie z fusów, ale pierwsze plotki pojawiają się już od jakiegoś czasu. Jedną z kluczowych zmian które mają pojawić się w nadchodzącym modelu jest mniejsze wcięcie w górnej części ekranu — to pod którą ukryte są kamerki. Teraz grecka firma zajmująca się naprawą produktów Apple, iRepair, udostępniła fotografię która rzekomo ma przedstawiać przednie panele nadchodzących iPhone’ów 13 w wariancie 5,4 cala, 6,1 cala oraz 6,7 cala.