Jeżeli ma ci się zepsuć iPhone, módl się, żeby zepsuł się szybko. Mój zrobił to za późno

Następnego dnia tuż po starcie infolinii — zatelefonowałem do polskiego oddziału Apple, opowiedziałem całą historię i miałem cichą nadzieję, że coś uda się zrobić. W końcu była to płatna naprawa, 23 marca 2018 roku smartfon wyszedł z Apple Store jak nowy. Mam rachunek, ich system pewnie też o wszystkim wie. Pan rozkładał ręce – nie da się. Redakcyjny kolega namówił mnie bym zatelefonował do jednego z serwisów. Pan na infolinii powiedział mi, że właściwie to nie wie, wszystko zależy od decyzji Apple – ale skoro został jeden dzień, to właściwie pozamiatane. Bo data wysłania zapytania liczy się dopiero po wstępnej analizie, a ta u nich potrwa od dwóch, do czterech dni. Miałem już kiedyś z nimi do czynienia — i byłem bardzo niezadowolony z usług, tym razem też nie zachwycili podejściem. Spróbowałem więc szczęścia w drugim miejscu. Po opowiedzeniu całej historii — pracownik powiedział, że mogę podjechać dziś, by jeszcze dziś wysłać zapytanie do Apple jak oni się na to zapatrują. Ale po konsultacji ze współpracownikiem powiedział, że sprawa raczej przegrana — mieli już takie przypadki i Apple ma swoje zasady, które są, jakie są. Trzy lata od dnia aktywacji. I kropka.