Wymieniłem iPhone na model o 3 lata nowszy i… niespecjalnie odczułem różnicę

Te smartfony dzielą trzy lata, a niespecjalnie odczułem różnicę. Apple stoi w miejscu?

„Na papierze” zmieniło się od groma. Procesor o trzy generacje nowszy, aparaty fotograficzne oferujące zupełnie inną jakość (i ten szeroki kąt!), wsparcie dla sieci 5G i e-sim. Każda z tych zmian prawdopodobnie znajdzie swoich fanów, ale… no właśnie, dla mnie okazały się one bez znaczenia. Sieć GSM z której korzystam nie oferuje e-sim. 5G w moim pakiecie także brak — a jako że nie czuję potrzeby korzystania z któregokolwiek, transfer mnie nie interesuje. Aparat fotograficzny… no owszem, jest lepszy — ale nie po to kilka miesięcy temu kupiłem bezlusterkową pełną klatkę, by robić zdjęcia smartfonem — dlatego te najczęściej robię by wysłać coś „na szybko” znajomym przez komunikator. Jakość oferowana w iPhone X mi więc w 100% wystarcza. Zostaje zatem kwestia podzespołów — no i te działają kapkę sprawniej, tylko… to dla mnie trochę za mało, by mówić o jakimś gigantycznym przeskoku. Jak na trzy lata – przepaści brak, a raczej delikatny postęp. Chociaż wiadomo też, że „na świeżo” każdy system działa lepiej.