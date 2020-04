Naprawa iPhone SE będzie tańsza, bo pasuje do niego sporo części z iPhone 8

iPhone SE może liczyć na części zamienne z iPhone’a 8

W iPhone SE stare spotyka nowe — to widać już na pierwszy rzut oka, gdy tylko spojrzymy na obudowę urządzenia. Ta konstrukcja może i wywoływała efekt WOW przy premierze iPhone’a 6, ale jesteśmy w 2020 i tutaj sprawy już nie są takie oczywiste. Zmieniły się trendy, technologia poszła naprzód i to po prostu już nie ekscytuje — a jak pokazują reakcje wielu sieciowych komentatorów, wręcz odrzuca. Porównanie iPhone SE i iPhone 11 wydaje się być naturalne ze względu na podzespoły. Ale to właśnie z iPhone 8 nowe urządzenie ma wspólnego najwięcej. Jak informuje ekipa iFixit — iPhone SE może liczyć na sporo elementów zamiennych od swoich starszych braci. Wśród nich znalazły się: aparaty, gniazdo SIM — no i co powinno ucieszyć najbardziej wszystkich z regularnie zbijaną szybką — cały przód, w tym ekran wraz z mikrofonem. Bez dodatkowej zabawy jednak straci się wówczas dostęp do funkcji TrueTone.

Dlaczego to dobra wiadomość? Po pierwsze ekologia i mniej odpadów, bo Apple dość mocno poszło w recykling. Po drugie jednak — co samym użytkownikom będzie dużo bliższe — dzięki temu naprawy będą tańsze. I nie trzeba będzie od razu biec do Apple Store (czy innych autoryzowanych punktów) i płacić małej fortuny.

Źródło: iFixit