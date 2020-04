iPhone SE kontra iPhone 11. Ten pierwszy przegrywa starcie, ale głównie przez… wygląd

Wczorajsza premiera iPhone SE 2020 , mimo że cicha i bez fajerwerków, sprowokowała do dyskusji nawet tych, którzy na co dzień niespecjalnie się udzielają. Każdy miał coś do dodania: bo przecież mamy rok 2020, a Apple wypuszcza smartfon jakby był 2014. Nie przekonują ich nawet przystępne polskie ceny iPhone SE , ani to, że smartfon który można nabyć już za 2200 złotych będzie mógł liczyć na kilka lat wsparcia. No skoro te atuty do nich nie przemawiają, to może porównanie iPhone SE 2020 oraz najnowszego flagowca: iPhone'a 11 (będącego zresztą hitem sprzedaży) ich kupią?