Jak widać — iPhone SE 2020 nie zabija ceną. Powiedziałbym, że najtańszy wariant (który dla wielu użytkowników — w tym także i dla mnie) będzie w zupełności wystarczający to taka średnia androidowa półka. Mimo że smartfon wygląda jak sprzed kilku dobrych lat, to ma kilka asów w rękawie: przede wszystkim jest najtańszym smartfonem z iOS na pokładzie w ofercie producenta. Napędza go czip Apple A13 Bionic, wykorzystany w zeszłorocznym iPhone 11 — zapasu mocy mu zatem nie braknie jeszcze przez kilka dobrych lat. Podobnie zresztą jak wsparcia systemowego ze strony producenta. W tej cenie, jeżeli ktoś szuka smartfona na dłużej i nie przeszkadza mu brak rozpoznawania twarzy i przycisk Home na dolnej belce — powinien być jak najbardziej zadowolony. I to przez kilka lat.