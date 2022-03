Strona SellCell przygotowała ankietę, której wyniki mogą zaskakiwać. Okazuje się, że nowego iPhone’a SE ma zamiar kupić aż 40% użytkowników telefonów od firmy z Cupertino. 24% osób planuje głównie korzystać z iPhone’a SE 3, zaś 16% planuje kupić nowego reprezentanta budżetowej serii smartfonów od Apple w prezencie lub jako swój drugi telefon.

Do telefonu niewątpliwie przyciąga przystępna cena, która sprawia, że linia SE jest bardziej dostępna dla klienta niż nowe telefony - łatwiej jest wydać blisko 2 tysiące złotych, niż 4-5 tysięcy. Okazuje się jednak, że równie mocno użytkowników do iPhone’a SE 3 przyciąga obsługa 5G - bowiem aż 15,2%. 11,3% ludzi woli mniejszy rozmiar smartfona, za to 6,7% tęskni za Touch ID na tyle mocno, że jest w stanie po to wrócić do starej obudowy telefonu.

11,5% użytkowników wymieni swojego iPhone’a 11 na nowy, budżetowy model. 6,8% użytkowników planuje zmianę na SE 3 z iPhone'a XR, a 6,7% użytkowników zmieni telefon z iPhone'a 12. 66,2% ankietowanych uważa, że są zadowoleni ze swojego obecnego iPhone’a. 9,3% użytkowników czeka ze zmianą telefonu na iPhone'a 14, a 4,1% ankietowanych sugeruje, że iPhone SE 3 nie jest wystarczająco premium.

iPhone SE 3 ma doczekać się chipu A15 Bionic i obsługiwać 5G, co niewątpliwie cieszy i sprawia, że będzie to najtańszy dostępny iPhone obsługujący tę technologię. Istotną kwestią jest jednak Touch ID. Jak udowadnia ankieta, funkcja jest nadal pożądana przez część użytkowników i stale się mówi, że to właśnie seria SE ma podtrzymywać ten sposób weryfikacji tożsamości - chociaż obudowa z przyciskiem Home wydaje się dość abstrakcyjna w 2022 roku.

Źródło: SellCell