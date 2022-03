Apple zaprasza na konferencję. Jakich produktów spodziewamy się na Peek Performance?

Oczywiście jak zwykle przed samym wydarzeniem - wszystkie wieści dotyczące zapowiadanych tam urządzeń są wyłącznie efektem analiz, plotek i przecieków, które od wielu tygodni napływają do nas zewsząd. Nie bez powodu oficjalna prezentacja to uroczysty dla giganta z Cupertino wieczór, podczas którego chce opowiedzieć o swoich nowych produktach i przedstawić je w jak najlepszym świetle. Z informacji które do tej pory otrzymaliśmy, wszystko wskazuje na to że jutrzejszego wieczora możemy spodziewać się zapowiedzi co najmniej kilku urządzeń.

Pierwszym — i możliwe że z perspektywy firmy najważniejszym — ma być nowy iPhone SE, który w najnowszej odsłonie miałby doczekać się łączności z siecią 5G. Drugim - iPad Air, który jakiś czas temu został jkuż zarejestrowany przez amerykański koncern. Wiele informacji sugeruje też, że to właśnie na jutrzejszej imprezie firma zaprezentuje kolejną generację autorskich procesorów, która nazywać się będzie M2. A skoro nowe procesory - to i nowe komputery. Jakie? Zobaczymy - jedni donoszą o odświeżeniu tańszej linii przenośnych komputerów Macbook Pro (13-calowych), inni o Mac Mini, a jeszcze inni o tym że nareszcie do sklepów miałby trafić komputer all-in-one iMac w wersji dla użytkowników którzy oczekują od komputera odrobiny więcej mocy.

Apple Peek Performance: gdzie i o której oglądać konferencję?

Konferencja Apple rozpocznie się już jutro o godzinie 19 czasu polskiego. W oficjalnym zaproszeniu firma informuje, żeby zarezerwować sobie na nią około dwóch godzin. Konferencję Peek Performance można będzie obejrzeć zarówno na oficjalnej stronie Apple, jak i na YouTube pod poniższym linkiem: