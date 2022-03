Apple TV+ pełne nowości. Co ciekawego obejrzymy w marcu?

Streaming od Apple borykał się od samego początku ze sporymi problemami. Po pierwsze konkurencja w postaci Netflixa i HBO GO, które weszły już do kanonu popkultury, a ich ramówka jest dobrze znana polskim widzom. Druga kwestia to hermetyczność platformy, przez co wiele naprawdę porządnych produkcji nie ma okazji dotarcia do przeciętnego widza. A szkoda, bo Apple TV+ posiada bazę naprawdę mocny pozycji, które bez wątpienia mogą iść w szranki z hitowymi szlagierami konkurencji. Apple weszło w 2022 z mocną i przede wszystkim regularną ofertą. Wcześniej serwis borykał się z niewielką ilością dostępnych produkcji. Od początku roku z miesiąca na miesiąc pojawiają się jednak kolejne filmy i seriale z gwiazdorską obsadą. Co ciekawego obejrzymy w marcu?

List do mojego idola – Sezon 2

List do mojego idola to serial dokumentalny opowiadający o niezwykłych historiach zwykłych ludzi. Każdy z odcinków poświęcony jest osobnej postaci, która swoim działaniem inspiruje do osiągania wyznaczonych celów. Bohaterowie serialu w listach pisanych do gwiazd popkultury – takich jak Stevie Wonder czy Oprah Winfrey – opisują swoje dokonania i sukcesy motywowane postawą swoich idoli. W drugim sezonie serialu wystąpią między innymi laureatka pokojowej nagrody nobla Malala Yousafzai oraz była gwiazda NBA Kareem Abdul-Jabbar.

Ostatnie dni Ptolemeusza Greya.

O ile w przypadku produkcji Netflixa i HBO GO można w ciemno zakładać, że poziom filmu bądź serialu będzie wahać się od tragiczny do znośny, tak w przypadku Apple TV+ niemalże każda pozycja oferuje kinowe doznania. Ostatnie dni Ptolemeusza Greya ma zadatki na sztandarowy serial streamingu od Apple. Główny bohater zmagający się z demencją trafia pod opiekę osieroconej nastolatki Robyn. Nowa terapia odtwarzająca wspomnienia doprowadzi bohaterów do szokującej prawdy z przeszłości. W roli Ptolemeusza Greya wystąpi niezastąpiony Samuel L. Jackson. Serial oparty jest na powieści Waltera Mosleya o tym samym tytule. Premiera zaplanowana została na 11 marca.

WeCrashed: upadek start-upu

Serial opowiada o burzliwej historii start-upu WeWork, którego komercyjny sukces zamienił się w karuzelę skandali i niepowodzeń. Model biznesowy firmy polegał na wynajmie przestrzeni biurowych w wielu miastach na całym świecie i oferowaniu przestrzeni jako strefy coworkingowe dla małych firm. Założyciel firmy Adam Neumann – w którego wcieli się Jared Leto – okazał się jednak postacią niezwykle kontrowersją. Jego specyficzne zarządzanie niemalże pociągnęło firmę na dno tuż przed wejściem na giełdę. Jak firma wyceniana na 47 miliardów dolarów straciła w rok ponad 40 miliardów? Tego dowiecie się już 18 marca.

Pachinko

Ten poruszający dramat o koreańskiej rodzinie migrantów został oparty na bestsellerowej sadze autorstwa Lee Min Jin. Aby wyrwać się z biedy, bohaterowie opuszczają kraj i w nadziei na lepsze życie emigrują do Japonii, gdzie doznają trudów dyskryminacji. Ta czteropokoleniowa kronika opowiada o rozpaczliwym dążeniu do szczęścia w obliczu niedogodności losu i nowej niesprzyjającej rzeczywistości obcego kraju. Pachinko zadebiutuje w Apple TV+ 25 marca.

Jak skorzystać z Apple TV+?

Jeśli jeszcze nie skorzystałeś z oferty Apple TV+ to wierz mi, naprawdę warto. Miesięczny koszt subskrypcji to 24,99 zł. Możesz także przetestować usługę, wykorzystując tygodniowy okres próbny lub uzyskać aż trzy miesiące darmowej subskrypcji przy zakupie urządzenia Apple. Jeśli nie posiadasz sprzętów z nadgryzionym jabłkiem, możesz założyć darmowe konto Apple ID i oglądać TV+ z poziomu swojej przeglądarki.