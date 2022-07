Coraz więcej informacji wskazuje, że w tym roku iPhone 14 Pro otrzyma funkcję, z której posiadacze smartfonów z Androidem korzystają od lat. Apple do tematu niegasnącego ekranu podejdzie jednak nieco inaczej.

O tym, że iPhone ma otrzymać niegasnący ekran mówiło się już przed zeszłoroczną premierę modelu z 13 w nazwie. Choć tak się nie stało, temat nie ucichł. A to za sprawą informacji, że AOD trafi do tegorocznego iPhone'a - 14. Potwierdzali to wszyscy analitycy oraz leaksterzy wskazujący jednoznacznie, że funkcja ta zarezerwowana będzie wyłącznie dla modelu z dopiskiem Pro - podobnie jak przeprojektowany notch. Podstawowy w iPhone nie tylko zachowa dotychczasowy wyświetlacz, ale także tradycyjny notch i... zeszłoroczny procesor. Apple w ten sposób chce nakreślić wyraźne granice między dostępnymi na rynku iPhone'ami i pokazać przewagę Pro nad podstawowym.

Źródło: Jon Prosser, Ian Zelbo

Redakcja 9to5Mac doszukała się w wersji iOS 16 beta 4 konkretnych zmian w tapetach, które wyraźnie wskazują, jak będą się zachowywały w trybie "sleep" - i nie chodzi tu o tryb snu, z którego warto korzystać w nocy. Całkowicie przeprojektowane, dostarczane z systemem obrazki nie są już statycznymi "jpegami". To wielowarstwowe wektory renderowane w czasie rzeczywistym. W iOS 16 beta 4 zyskały one dodatkową funkcjonalność przypominającą to, z czym posiadacze Apple Watch od Series 5 z AOD mają styczność jeśli korzystają z opcji niegasnącego ekranu.

Źródło: 9to5Mac

Zrzuty ekranu nie oddają tego, w jaki sposób działa dostosowanie się tapety do konkretnego działania. Przełączaniu trybów towarzyszy animacja. Wideo, które pokazuje jak to działa znajdziecie w serwisie 9to5Mac.

iPhone 14 Pro z AOD*. iOS 16 zdradza wszystko

Lekko przyciemnione, z bardziej stonowaną kolorystyką, ale wciąż widoczne i rozpoznawalne. To znak, że AOD w iPhonie 14 Pro nie będzie zwykły "czarnym" ekranem z widżetami i godziną - jak ma to miejsce na smartfonach z Androidem. Pytanie tylko jak bardzo widoczna tapeta i wszystkie inne elementy ekranu blokady widoczne w trybie Always-On-Display odbiją się na baterii i działaniu samego iPhone'a.

Choć w tytule napisałem, że AOD w iPhonie 14 Pro to pewniak, dodam tutaj niewielkich rozmiarów "gwiazdkę". O ile wszystkie dotychczasowe informacje wskazują, że w nowym modelu będziemy mieć do czynienia z niegasnącym ekranem, Apple może nas jeszcze zaskoczyć i zaprezentować zupełnie coś innego. Wszystkiego dowiemy się za nieco ponad miesiąc. Początek września zapowiada się naprawdę interesująco.