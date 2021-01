iPhone 13 będzie różnić się tylko ważnym detalem. Na nowy design jeszcze zaczekamy

Liczycie na nowy wygląd? iPhone 13 go nie przyniesie

Po trzech generacjach (X, XS, 11) Apple zdecydowało się odświeżyć design iPhone’a, dlatego 12 może pochwalić się delikatnie zmienioną bryłą. Na grafikach kanciaste krawędzie nie robią tak dużego wrażenia jak na żywo, gdyż ten telefon zupełnie inaczej – wygodniej i pewniej – leży w dłoni. Nie jest to jednak zupełnie nowy pomysł, bo nawiązanie do modeli 5/5S było oczywiste i niektórzy użytkownicy nawet tęsknili za takim projektem (na pewno zaliczałem się do tego grona).

Do czego przydaje się LiDAR w telefonach iPhone?

Generalnie jednak pomysł na konstrukcję pozostał prawie niezmieniony, bo przecież nadal mamy do czynienia z bardzo podobną obudową oraz charakterystycznym wcięciem (notchem), który, co prawda, skrywa chyba najbardziej rozwiniętą technologię rozpoznawania twarzy, ale pozostaje w tyle względem konkurencji. Ta potrafiła już bowiem zminimalizować lub całkowicie pozbyć się jakichkolwiek elementów zaburzających powierzchnię ekranu wypełniającego cały przedni panel.

iPhone 13, to mniejszy notch (wcięcie) i design iPhone’a 12