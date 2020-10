Apple A14 Bionic to nowy chip amerykańskiej firmy – generalnie jednak ważny dla całego rynku, bo to pierwsze komercyjny procesor mobilny wykonany w technologii 5 nm. Poznaliśmy go przy okazji premiery tabletu iPad Air 4, by później ponownie słuchać o jego niesamowitej mocy na niedawnej konferencji poświęconej nowym smartfonom z rodziny iPhone 12, w których też się znalazł.

Apple obiecywało i zapewniało, że nowy chip jest aż o 50% szybszy niż konkurencyjne procesory i na tyle potężny, by stanąć w szranki z układami z laptopów. Jak to jednak zawsze w przypadku tych konferencji bywa, poza hasłami, firma nie pokazuje faktycznych porównań czy testów, pozostaje więc wierzyć na słowo. I to są zawsze bardzo mocne, wydajne i szybkie procesory, jednak dopiero syntetyczne testy pozwalają zweryfikować ich faktyczne osiągi.

Kilka dni temu Krzysiek publikował na łamach Antyweb wyniki iPhona 12 Pro z testu Geekbench 5, które robiły duże wrażenie, zostawiając w tyle konkurencję.

Teraz przyszła pora na nieco zapomniany (czy raczej wyklęty przez mobilne sklepu Apple i Google) test AnTuTu, w którym postawiono obok siebie sprzęty z tym samym procesorem Apple A14 Bionic, w dodatku w tej samej konfiguracji pamięciowej – iPhone 12 oraz iPad Air 4. A przy okazji sprawdzono jak radzi sobie w starciu z iPhone 11 Pro.

iPhone 12 czy iPad Air 4 – który mocniejszy?