Jak szybki jest iPhone 12 Pro?

Jeżeli przeciek jest prawdziwy, oznacza to, że nowy iPhone 12 Pro w benchmarku Geekbench 5 może pochwalić się uzyskaniem 1597 punktów w teście dla jednego rdzenia i 4152 dla wielu rdzeni.

Jak ma się to innych telefonów znajdujących się na rynku. Jeżeli weźmiemy urządzenia ze Snapdragonem 865 (na przykład realme X50 Pro 5G), zobaczymy, że w tym samym teście osiągnęły one 893 (pojedynczy rdzeń) i 3129 (wiele rdzeni) punktów. Xiaomi Mi 10T Pro osiąga bardzo podobne rezultaty. Widzimy tu więc bardzo dużą przepaść i praktycznie 80 proc. wzrostem w przypadku pojedynczego rdzenia i 50 proc. dla wielu. Może więc coś wskóra Snapdragon 865+. W niego wyposażony jest chociażby Asus ROG Phone 3. I o ile widać tu poprawę – 984 punktów dla jednego rdzenia i 332o punktów dla wielu – przepaść pomiędzy nim a Apple jest kolosalna. Nie pozostaje więc nic innego, jak uwierzyć w zapewnienia Apple i przyznać, ze sprzęt z Cupertino jest o 50 proc. szybszy niż wszystko inne, co mamy dziś na rynku.