Konferencje Apple to zawsze bardzo ciekawy czas. Z jednej strony niby wszystko wiadomo już przed nimi ze względu na masę przecieków, które pojawiły się przed nią, a z drugiej – Apple zawsze potrafi czymś zaskoczyć. Tak jest i w tym przypadku. Tym, co wzbudzało największą ciekawość fanów i entuzjastów technologii są oczywiście nowe iPhone’y. Co Apple zaprezentowało nam w tym roku?

iPhone 12

iPhone 12 to bezpośredni sukcesor iPhone’a 11, który dzieli z nim wiele cech wspólnych. Wciąż mamy wcięcie w ekranie (które moim zdaniem przestarzałe było już rok temu) oraz dwa obiektywy (dwie 12 Mpix jednostki, podstawowa i szerokokątna) na zdecydowanie zbyt dużej wyspie.