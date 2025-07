Kioxia Exceria Plus G2 - recenzja. Mały i poręczny dysk SSD, który zabierzesz wszędzie ze sobą

Mały, lekki, poręczny, pojemny. Dysk SSD Kioxia Exceria Plus G2 to wszystko, czego oczekuję od takiego sprzętu - i po kilku tygodniach nie możemy się ze sobą rozstać!

Są akcesoria, z którymi nigdy się nie rozstaję. Jednym z nich jest zewnętrzny dysk SSD, który w kilka minut pozwala mi zrobić kopie zapasowe ze smartfona, tabletu czy komputera - gdziekolwiek jestem i o każdej porze. Od kilku tygodni do mojej skromnej kolekcji dołączył dysk od Kioxia. To mój pierwszy kontakt z produktami firmy, która od dawna chwalona jest za stosunek jakości do ceny. I jeśli faktycznie zewnętrzny dysk Kioxia Exceria Plus G2 przez lata posłuży mi tak dobrze, jak robi to teraz - to już teraz jestem przekonany, że będę miał więcej ich produktów w kolekcji.

Kioxia Exceria Plus G2: specyfikacja techniczna

Pojemność 500GB, 1TB, 2TB (testowany) Interfejs USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0 Protokół interfejsu UASP Typ złącza USB Typu C Wymiary (dł. x sz. x wys.) 72,0 x 40,0 x 11,8 mm Masa 42,0 g Maksymalna sekwencyjna szybkość odczytu 1 050 MB/s Maksymalna sekwencyjna szybkość zapisu 1 000 MB/s Temperatura pracy od 0°C do 35°C (temp. obudowy) Temperatura przechowywania od -40°C do 85°C Odporność na wstrząsy zgodność z procedurą IV MIL-STD-810H 516.8 Odporność na drgania 3,10 Grms, 2~500 Hz, (30 min / oś) x 3 osie Zastosowanie Komputery stacjonarne, laptopy, tablety, telefony, konsole do gier Kompatybilność systemowa Windows 11/10 (Home/Pro x64),

macOS Big Sur 11, Monterey 12, Ventura 13, Sonoma 14,

iOS 17 (iPhone z USB-C), iPadOS 17 (iPad z USB-C),

Android 11/12/13/14,

PS4/Slim/Pro (FW 11.50), PS5 (FW 24.04-09.40.00.08-00.00.00.0.1),

Xbox Series X/S (FW 10.0.25398.4909) Certyfikaty RoHS Gwarancja 3 lata Dołączone akcesoria Kabel USB C–A (300 mm), Kabel USB C–C (300 mm) Oprogramowanie SSD Utility (ochrona hasłem, TCG Opal 2.01, szyfrowanie AES 256-bit)

Kioxia: firma z tradycjami, która dopiero buduje świadomość marki na rynku

Kioxia to japońska firma specjalizująca się w produkcji pamięci komputerowych, głównie pamięci flash NAND oraz dysków SSD. Przedsiębiorstwo powstało w wyniku wydzielenia działu pamięci z koncernu Toshiba w 2017 roku, a od października 2019 roku działa pod nazwą Kioxia, wcześniej funkcjonując jako Toshiba Memory Corporation. Kioxia jest branżowym pionierem. To właśnie jej inżynierowie w 1987 roku wynaleźli pierwszą na świecie pamięć flash NAND, która stała się kluczowym elementem nowoczesnych urządzeń cyfrowych, od smartfonów po centra danych. Firma znana jest także z rozwoju innowacyjnych technologii, takich jak BiCS FLASH 3D, umożliwiających produkcję pamięci o dużej gęstości upakowania danych. W 2020 roku Kioxia przejęła dział SSD firmy Lite-On, wzmacniając swoją pozycję na rynku korporacyjnych i konsumenckich rozwiązań pamięci masowych. Obecnie Kioxia jest jednym z największych światowych producentów pamięci flash i odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologii przechowywania danych. I mimo że Kioxia dla wielu brzmi jeszcze dość tajemniczo — to jak widać, firma ma za sobą lata historii i innowacji, przez co można być pewnym jakości ich rozwiązań.

Kioxia Exceria Plus G2: 2TB zamknięte w malutkiej i leciutkiej obudowie

Na rynku dostępne są setki rozmaitych dysków zewnętrznych — i te potrafią różnić się nie tylko pojemnością i ceną, ale również wielkością i wagą. Kioxia Exceria Plus G2 bez wątpienia zalicza się do tych mniejszych i lżejszych konstrukcji, które bez problemu zmieszczą się nie tylko do każdej kieszeni, ale też aluminiowa obudowa sprawia, że są wyjątkowo lekkie. Ale format dysku nie był jedynym zaskoczeniem po otwarciu pudełka: takowym okazały się dwa zestawy przewodów: USB-C -> USB-C oraz USB-A -> USB-C. Producent zadbał o to, by tuż po zakupie absolutnie każdy mógł skorzystać ze sprzętu. Ogromny plus, choć sam próbowałem sobie przypomnieć kiedy ostatni raz korzystałem z USB-A i... to było tak dawno temu, że naprawdę już nie pamiętam.

Kioxia Exceria Plus G2 w praktyce. To działa: szybko i niezależnie od urządzenia, do którego podpinamy dysk!

Na co dzień korzystam z co najmniej trzech urządzeń, w których dodatkowa pamięć czy opcja szybkiej kopii zapasowej na zewnętrznym dysku ma dla mnie kluczowe znaczenie. Mowa o komputerze, smartfonie oraz tablecie. W moim przypadku wszystkie one są sprzętami od Apple korzystającymi ze złącza USB-C, także dysk mogłem w mig podłączać bez korzystania z żadnych przejściówek. To działa: zarówno do wspomnianych kopii zapasowych czy też nagrywania wysokiej jakości surowego wideo bezpośrednio z iPhone'a. Opcja ekspresowego przerzucania treści pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem tego samego dysku jest dla mnie od lat na wagę złota. A jak wiadomo: im szybciej, tym lepiej. Tutaj na prędkość narzekać również nie mogłem. Jak wiadomo: wiele w temacie zależy od urządzenia z którego korzystamy, ja poniższy test wykonałem na MacBooku M3 Pro. A myślę, że wynik, który otrzymałem w Blackmagic Disk Speed Teście dla większości użytkowników będzie więcej, niż satysfakcjonujący.

Kioxia Exceria Plus G2 nadaje się do codziennej pracy i rozrywki, nie tylko do robienia kopii zapasowych

W obecnych czasach dyski mają wiele zastosowań. Dla wielu użytkowników to po prostu akcesoria, które podpinają raz na jakiś czas, by mieć dostęp do kopii zapasowych danych. Albo, by mieć na wyciągnięcie ręki duże pliki. Jako że sam korzystam z MacBooka Pro z dyskiem liczącym sobie raptem 512 GB, do edycji większej ilości zdjęć czy gier korzystam z zewnętrznych pamięci. Trudno bowiem usprawiedliwić instalację liczącej blisko 150 GB gry jak Baldur's Gate 3 wiedząc, że to przede wszystkim narzędzie, które ma sprawdzić się do pracy.

Z dyskiem Kioxia Excercia Plus G2 nie uświadczyłem żadnych problemów ani "stawiając" środowisko do pracy z Lightroomem, ani w przypadku gier wideo. A sprawdziłem ich kilka — i wszystko działało ekspresowo. Do tego eksportowane na zewnętrzną pamięć zdjęcia w mig mogłem przenieść na inne z wspomnianych urządzeń. Idealne w swojej prostocie.

Kioxia Exceria Plus G2 to po prostu... idealny kompan na co dzień!

Jeżeli szukacie niewielkiego zewnętrznego dysku SSD zamkniętego w niewielkiej obudowie, który dodatkowo waży tyle, co nic, Kioxia Exceria Plus G2 może być waszym wyborem numer jeden. Tym bardziej, że mimo swojej lekkości - aluminiowa obudowa i ogólne wykonanie sprzętu robi naprawdę pewne wrażenie. Sam producent zaś jest wieloletnim rynkowym graczem, który odpowiada za multum innowacji w temacie dysków i pamięci w ogóle, co wzbudza zaufanie i sprawia, że nie boimy się powierzyć ich akcesoriom naszych danych.

Sam z dyskiem się właściwie nie rozstaję - idealnie wpisał się w moje codzienne workflow. A jego rozmiary i waga sprawiają, że jakiekolwiek podróże z nim są czystą przyjemnością, bo właściwie nie odczuwa się jego obecności. Ani w podróżnym etui na elektronikę, ani w wadze plecaka. W to mi graj!

