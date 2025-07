Te filmy i seriale rozgrzeją Twój lipiec! Zobacz, co musisz obejrzeć

Jednym z najważniejszych wydarzeń jest premiera serialu "Blizna" (19.07), będącego adaptacją bestsellerowej powieści Juana Gómeza-Jurado. To thriller o Simonie, który tuż przed wielkim sukcesem zawodowym poznaje Irinę – kobietę z tajemniczą i mroczną przeszłością. Ich relacja przeradza się w nieprzewidywalną grę pełną zwrotów akcji i napięcia. Za produkcję odpowiadają twórcy "Domu z papieru", a w obsadzie pojawia się Maciej Stuhr.

Reklama

Co oglądać w lipcu? Nowości na CANAL+ online

Miłośnicy kina akcji mogą liczyć na "Diabła" (6.07), gdzie Eryk Lubos wciela się w byłego żołnierza elitarnej jednostki. Powrót do rodzinnego miasta okazuje się początkiem brutalnej wojny z lokalnymi gangami, a dynamiczne sceny akcji przeplatają się z psychologicznym portretem bohatera zmagającego się z własnymi demonami. Dla tych, którzy wolą lżejsze klimaty, idealny będzie "Wróbel" (13.07) – komedio-dramat z Jackiem Borusińskim. Remek, listonosz z małej miejscowości, niespodziewanie wplątuje się w wir zabawnych i nieoczekiwanych wydarzeń, gdy w jego życiu pojawiają się nowi, ekscentryczni sąsiedzi. Wśród filmowych premier warto wyróżnić "Mój syn Ezra" (9.07) – wzruszającą opowieść o ojcu wychowującym autystycznego syna. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Bobby Cannavale, Robert De Niro, Rose Byrne czy Whoopi Goldberg.

Nie zabraknie także propozycji dla fanów mocnych wrażeń. "Egzorcyzm" (6.07) z Russellem Crowe’em to połączenie horroru z dramatem psychologicznym – aktor wciela się w rolę Anthony’ego Millera, który podczas pracy nad filmem obarczonym klątwą zaczyna doświadczać dziwnych, niepokojących zjawisk. Jego córka podejrzewa, że nadprzyrodzone siły naprawdę istnieją, a atmosfera grozy narasta z każdą minutą. Z kolei "Puchatek II: Krew i miód" (13.07) to kontynuacja niepokojącego horroru, w którym znany z dzieciństwa miś powraca jako żądny krwi potwór. Tym razem Puchatek wraz z nowymi, mrocznymi towarzyszami urządza krwawą vendettę na uczestnikach dawnego przyjęcia urodzinowego, przenosząc widzów do całkowicie odmienionego Stumilowego Lasu.

"Gra w opętanie" (20.07) to natomiast horror rozgrywający się w odciętym od świata internacie, gdzie dwie uczennice muszą stawić czoła grupie fanatycznych morderców planujących rytuał przywołania demona. Dziewczyny, mimo początkowej bezradności, postanawiają walczyć o przetrwanie, a atmosfera zagrożenia i niepewności nie opuszcza widza aż do ostatniej sceny. W lipcu zobaczymy także "Nocą w Nowym Jorku" (20.07) – poruszający dramat z Dakotą Johnson i Seanem Pennem, w którym przypadkowe spotkanie młodej kobiety i taksówkarza staje się pretekstem do głębokiej rozmowy i refleksji nad życiem.

Nowe filmy w lipcu do obejrzenia

"Another End" (16.07) to futurystyczny melodramat, w którym Sal, pogrążony w żałobie po śmierci ukochanej, decyduje się na eksperyment pozwalający przywrócić świadomość zmarłej w ciele innej osoby. Pojawi się także "Bitwa o Atlantyk" (4.07), opowiadająca o heroicznej walce norweskiego konwoju z niemieckimi okrętami podczas II wojny światowej – to kino pełne napięcia, morskich potyczek i walki o przetrwanie. Warto zwrócić uwagę także na "Sanctuary" (25.07), psychologiczny thriller o nietypowej relacji dominy i poddanego, z wybitnymi rolami Margaret Qualley i Christophera Abbotta.

Reklama

"Boy Kills World" (27.07) to z kolei szalona, brutalna opowieść o głuchoniemym chłopaku, który po stracie rodziny poprzysięga krwawą zemstę na skorumpowanej dynastii. "Mordercza wataha" (27.07) zabiera widzów do dzikiej natury, gdzie trójka przyjaciół musi zmierzyć się z atakiem wilków, a walka o przetrwanie staje się coraz bardziej dramatyczna. Wśród lipcowych premier znalazły się również: czarna komedia kryminalna "Riff Raff: Zabójcza rodzina" (30.07), w której Ed Harris i Jennifer Coolidge mierzą się z powrotem dawnych grzechów, "Saint Clare" (18.07) – thriller o nastoletniej socjopatce z zaburzeniem tożsamości, "Drobiazgi takie jak te" (23.07) – dramat o mrocznych tajemnicach małego irlandzkiego miasteczka z Cillianem Murphym oraz "Uległość" (11.07), czyli thriller sci-fi o androidzie, który wymyka się spod kontroli.

Reklama

Nowości lipiec 2025 co oglądać CANAL+ online

4 lipca: Bitwa o Atlantyk

6 lipca: Egzorcyzm Diabeł

9 lipca: Mój syn Ezra

11 lipca: Uległość

13 lipca: Wróbel Puchatek II: Krew i miód

16 lipca: Another End

18 lipca: Saint Clare

19 lipca: Blizna

20 lipca: Nocą w Nowym Jorku Gra w opętanie

23 lipca: Drobiazgi takie jak te

25 lipca: Sanctuary

27 lipca: Boy Kills World Mordercza wataha

30 lipca: Riff Raff: Zabójcza rodzina

Już dostępny: Córka więźnia



---LINK PARTNERA---

Z każdą nową produkcją filmową czy serialową chcemy jeszcze pełniej doświadczać historii na ekranie. Projektory XGIMI, oferowane przez tophifi.pl, pozwolą Ci zanurzyć się w akcji dzięki niezwykle realistycznemu odwzorowaniu kolorów i wysokiej rozdzielczości obrazu. Wyróżniają się kompaktową formą oraz łatwością instalacji i konfiguracji, co sprawia, że nawet w niewielkim pomieszczeniu bez trudu zaaranżujesz profesjonalne centrum rozrywki. Doświadczeni doradcy z tophifi.pl pomogą Ci wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, abyś mógł w pełni cieszyć się każdym nowym filmem czy serialem.