Xbox Game Pass to bez wątpienia jeden z najważniejszych abonamentów na rynku gier wideo. Dostępny w kilku wariantach, pozwala graczom Xbox i PC grać w najpopularniejsze tytuły, także first party, bez konieczności ich kupowania. I to nie tylko na konsoli, czy komputerze. Gry od wewnętrznych studiów Microsoftu, jak i te wydawane przez największe firmy na rynku dostępne są także w chmurze, co pozwala na uruchamianie ich na kompatybilnych telewizorach, smartfonach i tabletach.

Każdego miesiąca pojawia się przynajmniej kilka mocnych produkcji, w które warto zagrać. W ostatnim czasie mieliśmy w czym wybierać: S.T.A.L.K.E.R. 2, Tom Clancy’s The Division 2, czy Metaphor ReFantazio. Gracze dostali również EA Sports FC 25, polskie The Alters, FBC: Firebreak i Lost in Random: The Eternal Die. Nie można też zapominać o kandydacie na grę roku – Clair Obscur: Expedition 33, które zbiera fantastyczne oceny, czy The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Wszystko to za kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

A co dostaniemy w lipcu? Microsoft długo kazał czekać na aktualizację listy gier, które pojawią się w pierwszych tygodniach nowego miesiąca. Zapowiada się jednak, że początek wakacji będzie bardzo gorący. W co zagrać?

Xbox Game Pass na początek lipca. W co zagracie?

Już dostępne

Little Nightmares II (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Rise of the Tomb Raider (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Legend of Mana (Konsole) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Trials of Mana (Konsole) teraz dostępne także w Game Pass Standard



3.07

Ultimate Chicken Horse (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



8.07

The Ascent (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



9.07

Minami Lane (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



11.07

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Konsole, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



15.07

High On Life (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



Microsoft aktualizuje również listę klasyków, które można zagrać w ramach usługi Retro Classics. Jak sama nazwa wskazuje, oferującej dostęp do gier retro i stale rozbudowywanego klasycznych gier z poprzednich generacji konsol i retro-komputerów PC. Abonenci Game Passa mogą uzyskiwać dostęp do klasycznych wersji gier retro za pośrednictwem swojego, wyszukując i instalując aplikację Retro Classics za pośrednictwem konsoli lub aplikacji Xbox na komputerze. Aplikacja Retro Classics jest dostępna do grania na konsoli, komputerze i na obsługiwanych urządzeniach z grami w chmurze. Nowe gry, które dołączają do katalogu to:

Cosmic Commuter

Heart of China

Skiing

Solar Storm

Subterranea

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.07