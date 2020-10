Apple A14 Bionic bije rekord w testach Geekbench 5

Niestety chętni do zakupu nowego iPada Air muszą jeszcze trochę poczekać, urządzenie ma być dostępne w październiku, ale póki co nie można go jeszcze zamówić w oficjalnym sklepie Apple. Wygląda jednak na to, że niektórzy mieli już okazję do przeprowadzenia swoich testów nowego procesora, który powstaje w fabrykach TSMC w litografii 5 nm. Na potrzeby iPada i iPhone’a, Apple wykupiło w TSMC całą dostępną wielkość produkcji i jako jedyni pokażą w tym roku procesor wytwarzany w 5 nm, który dzięki temu ma być nie tylko wydajny ale również oszczędny.

Inżynierowie firmy z Cupertino nie dokonali znaczących zmian w konstrukcji układu, nadal posiada on 6 rdzeni, 2 o dużej wydajności i 4 skupione na oszczędzaniu energii oraz oczywiście dedykowany układ graficzny. Całość składa się z 11,8 miliarda tranzystorów i ma być o 40% wydajniejsza od układu A12 Bionic, który mamy np. w iPhone X, iPad Air 3. generacji czy iPadzie 8. generacji. Wygląda też na to, że przynajmniej część z tego wzrostu wynika z taktowania, A12 pracuje z zegarem 2,48 GHz, natomiast A14 ma już 2,99 GHz według danych z Geekbench 5.

Wstępne wyniki zdają się potwierdzać zapowiedzi z konferencji Apple. A12 Bionic w testach Geekbench 5 osiąga około 1100 pkt w teście single-core i 2650 pkt w multi-core, podczas gdy A14 Bionic jak widać na obrazku powyżej odpowiednio 1583 i 4198 pkt. To wyraźnie więcej niż układy Snapdragon, mój 855 Plus w OnePlus 7T może pochwalić się wynikiem na poziomie 759 pkt w zadaniach jednowątkowych oraz 2721 pkt w wielowątkowych (8 zamiast 6 rdzeni w procesorach Apple robi jednak różnicę). Co ciekawe jakby kierować się wynikami w Geekbench 5, który jest multiplatformowym benchmarkiem, to np. taki procesor jak Intel Core i7-8700K osiąga w teście jednowątkowym około 1200 pkt i 6400 pkt w wielowątkowym. A14 Bionic teoretycznie mocno nie odstaje, co ma znaczenie w kontekście rychłego pojawienia się tych procesorów w notebookach Apple.