Po premierze nowych iPhone’ów zawsze pojawia się jedno pytanie – czy warto wybrać urządzenie z logiem nadgryzionego jabłka, czy też może któryś z licznych flagowców z systemem od Google. Dziś postaram się odpowiedzieć na to zagadnienie, porównując to, czego dowiedzieliśmy się o najnowszym modelu topowego telefonu Apple z tym, co wiemy o jego najgroźniejszych rywalach. Do porównania wziąłem najnowsze topowe urządzenia popularnych producentów. Samsunga reprezentował będzie więc Galaxy Note 20 Ultra, Huawei – P40 Pro+, Xiaomi – Mi 10 Ultra a OnePlusa – model 8 Pro. Przy każdym parametrze będę zaznaczał, kto w mojej ocenie jest zwycięzcą tego pojedynku. I zanim powiecie, że „4 GB RAM w iPhone to jak 16 GB w Androidzie” chciałbym zaznaczyć, że nikt z nas nie widział nowego flagowca od Apple w działaniu, więc to porównanie ma za zadanie zestawić ze sobą samą specyfikację, aby ułatwić podjęcie decyzji potencjalnym konsumentom. Zaczynamy więc.

Procesor – iPhone 12 Pro Max

Jeżeli chodzi o czystą moc obliczeniową, to tutaj nie ma co się łudzić, że Nowy A14 Bionic zajmie jakiekolwiek inne miejsce, niż pierwsze pod kątem wydajności. Potwierdzają to benchmarki, które pokazywały, że poprzednia generacja procesorów z serii A dorównywała Snapdragonowi 865. Jeżeli więc Apple „dowiezie” zapowiadany 50 proc. skok wydajności w tej generacji, to A14 ponownie odskoczy konkurencji. Najbliżej wydajności telefonu Apple będzie zapewne Samsung Galaxy Note 20 Ultra w wersji na Stany Zjednoczone, ponieważ będzie miał na pokładzie najnowszego SD865+. W dalszej kolejności znajdą się Xiaomi i OnePlus ze Snapdragonem 865, a listę zamknie Huawei, ponieważ jego Kirin 990 jest minimalnie słabszy od propozycji Qualcommu.