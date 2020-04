Druga kwestia to oczywiście bezprzewodowe ładowanie, którego w 2020 roku już zwyczajnie nie wypadało nie mieć. A jak dawać już indukcyjne uzupełnianie energii, to z pompą – OnePlus zapowiedział Warp Charge 30 Watów, dzięki któremu naładujecie smartfona do 50% w 30 minut. A kablem? Warp Charge 30T od 0 do 60% w 30 minut, więc standardowo dla OnePlusa, bardzo szybko. Pojemność? 4510 mAh.

Co poza tym? Na pokładzie Snapdragon 865, w dwóch wersjach – 8GB i 12GB pamięci RAM. Ekran to Fluid AMOLED o przekątnej 6,78 cala i przekątnej 1400 na 3168 pikseli. Odświeżanie? 120Hz.

Z tyłu cztery aparaty – 48Mpix główny, 8 Mpix obiektyw tele z optycznym 3x zoomem. 48 Mpix szeroki kąt i 5 Mpix czujnik głębi.

OnePlus obiecał oczywiście, że model 8 Pro zrobi fantastyczne zdjęcia i nakręci równie fantastyczne filmy. Ciekawie zapowiada się potrójny HDR do wideo, który będzie łączył 3 jednocześnie rejestrowane nagrania w jedno by wyciągnąć na przykład słabiej doświetlony obiekt na tle dobrze oświetlonego nieba. Zobaczymy jak to wypadnie w praktyce. Do audio natomiast 3 mikrofony wraz z obecnym już na rynku zoomem audio.

Telefon trafi do nas na testy, więc już zapraszam na materiały, ale jeśli nie możecie się doczekać, MKBH przetestował już urządzenie, warto więc rzucić okiem czego się po nim spodziewać.