Huawei P40 Pro+: to telefon dla wąskiej grupy odbiorców, niestety nie dla mnie

No cóż. Jest kilka czynników. Po pierwsze, jestem leniwy. Przez lata wypracowałem sobie zestaw narzędzi do codziennej pracy, a Huawei zmusiłby mnie do zmiany pewnych nawyków. Nie chce wydawać 6000zł i jeszcze zmuszać się do szukania zamienników i uczenia się ich na nowo.

Po drugie, nie wszystko ma swój zamiennik. Trzeba o tym otwarcie mówić. Większość aplikacji zainstalujemy bez Google Play, nie stanowi to żadnego problem. Niestety nie wszystko się da, ale to nie jest taki wielki problem. MS Outlook czy Gmail nie zainstalujesz, ale to nie dramat, znajdę sobie innego klienta. Brak kalendarza Google? Uwiera jak drzazga, ale da się obejść. W moim wypadku wrzodem na tyłku był brak aplikacji mojego banku oraz brak Google Pay.

Po trzecie, za te pieniądze oczekuje niezawodności. Nie zrozumcie mnie źle, ja wiem, że parametry urządzenia sprawią, że podoła ono każdemu zadaniu. To nie podlega dyskusji. Jednak wychodząc wieczorem na miasto, za pierwszym razem zabrałem ze sobą swój podstawowy telefon z Androidem jako backup. Tak na wszelki wypadek. Nie miałem pewności, czy apka która mi będzie nagle potrzebna będzie miała swój zamiennik lub zadziała bez certyfikatu Google. To nie jest uczucie, na które mam ochotę po wywaleniu 6000zł na smartfona.

Po czwarte: cena

To wymaga osobnego paragrafu. Nie chodzi o to czy telefon ma czy nie ma dostępu do usług Google. Jak dla mnie mógłby mieć dostęp do wszystkiego co daje App Store i Google Play równocześnie, a i tak powiedziałbym to co chcę teraz napisać.

Trzeba być szalonym, żeby wywalić 6000 zł na smartfona. To dla mnie całkowicie zaporowa cena i absolutnie nie widzę powodu, dlaczego miałbym za niego płacić tyle co za laptopa z wyższej półki.

Huawei P40 Pro+ jest fantastycznym telefonem. Działa bajecznie, a wygląda obłędnie. Jest jak małe dzieło sztuki. Pokazuje kunszt chińskiego giganta. To naprawdę urządzenie, o którym mogę godzinami pisać „och i ach”, ale i tak na koniec powiem, że jest po prostu za drogi. Chociaż może powinienem powiedzieć, że ja jestem za biedny? Pewnie coś w tym jest.

Huawei P40 Pro+ po prostu nie jest dla mnie

Jeśli wydanie 6000zł na telefon nie jest dla Ciebie problemem to koniecznie zastanów się nad tym telefonem. Nie mówię, że masz go śmiało kupować, ale powinieneś wziąć go pod uwagę. Osoby, które nie są tak bardzo wymagające wobec swojego urządzenia jak ja i nie oglądają Netflixa będą zadowolone.

To naprawdę dobry telefon, niestety bardzo mocno oberwał przez wojnę handlową. Gdyby nie zachowanie amerykanów na pewno byłby jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, flagowcem z Androidem na pokładzie. A tak? Mamy bardzo drogiego konia, który kuleje na jedną nogę.

Huawei P40 Pro+: Specyfikacja

Szerokość x Wysokość x Grybość [mm] 72,6 x 158,2 x 9,0 Waga 226g Ekran 6,68” OLED, rozdzielczość 2640 x 1200px Procesor 8-rdzeniowy Huawei Kirin 990, 2x 2.36GHz, 2x 2.86GHz, 4x 1.96GHz RAM 8GB Aparat tylny Aparat Ultra Vision 50 Mpx (obiektyw standardowy, przysłona f/1.9, optyczna stabilizacja obrazu OIS) Aparat 40 Mpx (obiektyw ultraszerokokątny, przesłona f/1.8) Aparat 8 Mpx (teleobiektyw 10x, przysłona f/4.4, optyczna stabilizacja obrazu OIS) Aparat 8Mpx (teleobiektyw 3x, przesłona f/2.4, optyczna stabilizacja obazu OIS) Aparat do pomiaru głębi ostrości 3D Aparat przedni Aparat do selfie 32 Mpx (przysłona f/2.2) Aparat do pomiaru głebi Bateria 4200 mAh Odporność na wodę i kurz IP68

