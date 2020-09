iPhone 12 bez ładowarki i słuchawek w pudełku. Apple oszczędza jak może

By to zrobić, Apple zaleca skorzystanie z wbudowanego głośnika, słuchawek lub innych podobnych akcesoriów. Gdzie ta różnica? Otóż wcześniej ten fragment tekstu brzmiał „dostarczonych słuchawek”, co oczywiście odnosiło się do zawartych w zestawie EarPodsów. Skoro takiej wzmianki nie ma, to najwyraźniej do iPhone’a nie będą już dołączane żadne słuchawki, co też można interpretować jako definitywne urwanie spekulacji na temat ewentualnej obecności AirPodsów w pudełku, na przykład w modelach Pro. Dodatkowo, zdaniem analityka Ming-Chi Kuo, w pudełku z iPhone’em zabraknie EarPodsów, a Apple ma planować zaprezentowanie jakiegoś rodzaju promocji, by zachęcić klientów do zakupu AirPodsów.

Źródło: MacRumors

