iPhone 12: premiera już za nieco ponad trzy tygodnie!?

O tym że prezentacja nowych iPhone’ów odbędzie się w październiku mówi się od dawna. Dotychczasowe plotki wszystkie się potwierdzają (zapowiedź Apple Watch SE, iPada Air oraz iPada 8. generacji), a jeden z tzw. „tipsterów” którzy mają już na swoim koncie udane przecieki serwuje kolejne konkrety dotyczące najnowszych smartfonów od Apple. Wielka impreza na której oficjalnie będziemy mogli zweryfikować dotychczasowe informacje ma odbyć się 13. października — czyli za nieco ponad dwa tygodnie, prawdopodobnie w tej samej formie co wszystkie tegoroczne prezentacje Apple, czyli 100% wirtualnej, nagranej wcześniej. Na tym jednak jeszcze nie koniec: Jon Prosser poza informacjami na temat samego wydarzenia dzieli się także wieściami na temat zamówień przedpremierowych i premiery samego smartfona. Te pierwsze miałyby wystartować 16. października, zaś smartfon do sklepów trafi kilka dni później — 23. października. Mam tylko nadzieję, że mowa tutaj o całej linii produktów, a nie tylko jednym z (potencjalnie czterech) wariantów ;-).

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020