Kilka dni z Apple Watch SE: taniej i niekoniecznie gorzej, jeżeli wiesz na co się piszesz

Apple Watch SE w praktyce. Nie ma tu żadnej magii, ale jest sporo dodatków na których mi zależało, chociaż nie wszystkie działają

Decydując się na Apple Watch było kilka funkcji, które sprawiły ten wybór oczywistym. Najważniejszą z nich były płatności zbliżeniowe — od lat nie płacę już inaczej, niż Apple Pay, a skoro mogę to robić zegarkiem, to jeszcze lepiej. I od kilku dni: faktycznie robię. Apple Pay w zegarku to dla mnie strzał w dziesiątkę. Kolejnym elementem który niezwykle sobie cenię jest kontrola multimediów odtwarzanych na smartfonie z poziomu zegarka — dużo łatwiej kliknąć zapauzować czy zmienić muzykę / podcast na nadgarstku, niż wyciągnąć telefon. No i nie ukrywam, że opcja kontrolowania akcesoriów Home Kit z poziomu nadgarstka jest niezwykle wygodna – zwłaszcza wieczorem, kiedy telefon leży na biurkowej ładowarce indukcyjnej, a iPada też nie mam pod ręką.

Te trzy elementy były bardzo mocno „na tak” w kwestii wyboru Apple Watcha i muszę przyznać, że w praktyce sprawdziły się doskonale. Nieco gorzej wypada sprawa z odblokowywaniem komputera zegarkiem, gdy się do niego zbliżam. Przez kilka dni próbując to uruchomić witał mnie taki komunikat:

Zapytałem wczoraj o to na Twitterze – dostałem kilka porad. Póki co przetestowałem kilka z nich, żadna nie zadziałała — ta z czyszczeniem danych w „Dostępie do pęku kluczy” (która dla wielu okazała się receptą) również. No nic, na pewno będę kombinował, ale to kolejna cegiełka do tematu „to nie działa po prostu”.

Apple Watch SE — zamykanie okręgów daje od groma frajdy

Funkcje zdrowotne w Apple Watchu mnie kompletnie nie interesują, natomiast te pozwalające być „bardziej fit” — jak najbardziej. Tamtejsze opcje śledzenia treningów, synchronizacji z aplikacją Zdrowie i prostota obsługi są dla mnie na wagę złota — i nie wykluczam że jestem mało wymagający, ale naprawdę fajnie mi się z nimi współpracuje. Zamykanie okręgów motywuje i daje dużo frajdy — zwłaszcza że znajomi też się w to bawią, na bieżąco śledzimy swoje postępy i bawimy się w coś w rodzaju grywalizacji. Tak, wiem że na poprzednim zegarku też to było — ale jako że Fitbity nie są obecnie wybitnie popularne nad Wisłą, miałem tam raptem jednego znajomego. Tutaj zabawa jest znacznie weselsza. Fajnie że zegarek ma moduł GPS, który pozwala bardziej precyzyjnie śledzić nasze treningi, zaś ogromny plus za opcję detekcji upadku i możliwość wysłania powiadomienia najbliższym, by ich o tym powiadomić.