iPhone 12 z 5,4 calowym ekranem? Beta iOS 14 sugeruje, że tak

Elementy odkryte w iOS 14 beta wskazują na to, że Apple przygotowuje się do wypuszczenia iPhone’a z nowym formatem ekranu. Wygląda na to, że będziemy mieli tym razem do czynienia z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Potwierdzenie tej wielkości ekrany w przypadku iPhone’a 12 odkryto w trzeciej z udostępnionych bet systemu.

iPhone 12 z 5,4 celowym ekranem

Analizie poddano funkcję Lupy. Służy ona dynamicznym powiększeniom wybranych elementów wyświetlacza i dobrze sprawdza się w urządzeniach osób, które mają problemy ze wzrokiem. Funkcja ta stała się kompatybilna z urządzeniem wyposażonym w ekran o przekątnej 5,4 cala. Na ten moment Apple nie ma w swojej ofercie urządzenia, które spełniałoby te wymagania. Trzecia beta iOS 14 pokazała możliwość wyświetlania pełnego interfejsu użytkownika w rozdzielczości 960 x 2079 pikseli. Ta rozdzielczość ma ten sam współczynnik proporcji ,co wyświetlacz iPhone’a X, ale ma mniejszy rozmiar. Dla porównania wyświetlacz iPhone’a X ma rozdzielczość 1125 x 2436 pikseli.

iPhone z ekranem o przekątnej 5,4 cala może mieć taką samą rozdzielczość albo może otrzymać skalowanie znane z 5,8 calowych modeli iPhone’a. Kolejna plotka dotycząca najnowszego urządzenia marki Apple zrodziła kilka nowych pytań. W sieci mówi się, że jesienią Apple wprowadzi cztery nowe iPhone’y z wyświetlaczami od 5,4 cali do 6-7 cali. Jak będzie naprawdę? Musimy czekać na oficjalne informacje od Apple.

O najnowszym sprzęcie od Appla mówi się ostatnio coraz częściej. Dopiero co okazało się przecież, że premiera iPhone’a 12 zaliczy lekki poślizg. Coraz chętniej plotkuje się na temat desingu nowego modelu, sugerując jakoby miał mieć płaski front bez szkła 2.5D. Oczywiście nie brakuje sytuacji, w których oficjalne informacje kompletnie negują najpopularniejsze plotki oraz przecieki, ale z tym zawsze trzeba się liczyć. Mamy już prawie komplet przeciekowych informacji na temat cen iPhone’a 12, rozmawiamy nawet na temat konsoli, którą Apple zamierza wypuścić na rynek. Słowem – jest co śledzić, wciąż dzieje się coś nowego.

