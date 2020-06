Czy może być już wrzesień? Nowe informacje o iPhone 12 negują ostatnie przecieki

Od kilku miesięcy regularnie zasypywani jesteśmy nowymi informacjami, plotkami i przeciekami na temat tegorocznej linii telefonów Apple. Najnowsze mówiły o tym, że iPhone 12 ma powrócić do wyglądu przypominającego nieco iPhone’a 4, czy nowe iPady Pro. Jeszcze kilka tygodni mówiło się, że jego bryła zbliżona będzie do tego, z czym mieliśmy do czynienia przy okazji iPhone’a 11 i dopiero przyszły rok przyniesie więcej zmian. Jedno się nie zmienia. Każda dotychczasowa informacja mówi nam, że do sprzedaży trafią cztery modele — jeden z 5,4-calowym ekranem, 2 z ekranem 6,1 cala oraz 6,7-calowy, najbardziej „wypasiony”. W zależności od przecieku, mówiło się o mniejszym notchu, który swoją przygodę na iPhone’ach zaczął wraz z rocznicowym X, czy różnych układach kamer na pleckach telefonu. Były nawet informacje sugerujące powrót Touch ID — choć te zostały szybko zastąpione przez informacje o ulepszonym Face ID, a czytnik lini papilarnych może będzie w przyszłym roku.

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41 — EverythingApplePro (@EveryApplePro) 18 czerwca 2020

Z notchem czy bez? iPhone 12 wciąż jest obiektem plotek i nowych przecieków. Co tym razem trafiło do sieci?

Teraz pojawiają się kolejne spekulacje mówiące co innego. EverytingApplePro publikuje dość zaskakującą opinię na temat wyglądu nowych iPhonów. Te mają być wyposażone w ekrany z notchem o tej samej wielkości, co iPhone 11 i potrójny układ aparatów, jak w iPhonie 11 Pro. Ich bryła też ma być inna niż ta, co sugerowały ostatnio publikowane rysunki CAD i gotowe modele służące do produkcji etui ochronnych. Co ciekawe, EverytingApplePro mówi, że skaner LiDAR zarezerwowany ma być wyłącznie dla największego i najbardziej zaawansowanego iPhone’a 12 z 6,7-calowym ekranem. LiDAR (Light Detection and Ranging) pojawił się w tym roku w iPadzie Pro i ma zrewolucjonizować postrzeganie Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) — przeniesienie tej technologii na rynek iPhone’ów przyspieszy jej rozwój.

Przyznam szczerze, że z każdym kolejnym przeciekiem zaczynam się zastanawiać, czy Apple nie robi tego specjalnie, by nakręcić machinę jeszcze przed oficjalną prezentacją nowych iPhone’ów. Ta planowana jest na początku września, choć do sprzedaży mają tracić nieco później. Produkcja iPhone 12 w czterech wersjach ma ruszyć w przyszłym miesiącu. Być może już w lipcu uda nam się zobaczyć, jak iPhone 12 wygląda w rzeczywistości. Pod warunkiem, że ktoś będzie chętny do robienia zdjęć na linii produkcyjnej.