Taki iPadOS 15 kupuję! Korzystanie z systemu byłoby znacznie wygodniejsze

Zawsze lubię przyglądać się wizjom rozmaitych artystów na temat tego, jakie zmiany twórcy oprogramowania mogliby zrealizować w kolejnych wersjach ich systemów. Niektóre są tak odjechane, że… no umówmy się: nie do zrealizowania. Ale wizja iPadOS którą zaprezentował Parker Ortolani wygląda jak naturalna ewolucja zmierzającego do nas iOS 14 / iPadOS 14. I to taka, którą przywitałbym z otwartymi ramionami — tabletowe wcielenie mobilnego systemu Apple regularnie rośnie w siłę i wierzę w to, że to właśnie on w najbliższych latach przejdzie największą przemianę — pod wieloma względami zrównując się z macOS. Tegoroczne zmiany zapowiadają się naprawdę super, ale z porównaniem do konceptów przedstawionych przez Ortolaniego — to dopiero starter. I bardzo chciałbym, by trafiły one do speców z Cupertino, a ci wzięli je sobie do serca przy projektowaniu przyszłorocznych nowości.

Fantastyczny koncept iPadOS 15!

Koncept zaprezentowana przez Parkera Ortolani’ego jest świetny, bo… absolutnie NIE jest oderwany od rzeczywistości. I wszelkiej maści moduły (te dostępne już teraz, jak i te mające trafić do wszystkich jesienią tego roku) zostały… najzwyczajniej w świecie udoskonalone. Ekran główny — najeżony widżetami — jest o wiele bardziej przejrzysty, a użytkownik ma pełną kontrolę nad ułożeniem poszczególnych elementów — może ekran dzielić jak chce, może zostawiać puste miejsce. Dla mnie: bomba!