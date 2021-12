Co Apple szykuje na początek przyszłego roku? Wiosna należeć ma do iPadów. W szczególności do 11 i 12,9-calowego Pro, które doczekają się odświeżonego wyglądu. Firma nie zapomniała też o iPadzie Air. Piąte generacja będzie, jednak na duże zmiany nie ma co liczyć.

Mark Gurman w swoim najnowszym newsletterze Power On dla serwisu Bloomberg przewiduje zmiany w konstrukcji iPada Pro. Te miałyby pojawić się już za kilka miesięcy - pod warunkiem, że Apple kontynuować będzie trend, w którym najmocniejsze warianty trafiają do sprzedaży wiosną. W tym roku 11 i 12,9-calowy iPad Pro zyskał nowe podzespoły. To przede wszystkim układ M1 zastępujący dotychczasowe procesory mobilne Apple (Apple A12Z), do 16 GB RAM, wsparcie 5G oraz Thunderbolt 3 oraz USB4. Większy model otrzymał również inny ekran: Liquid Retina XDR z mini LED.

W przyszłym roku iPad Pro ma zyskać nowy wygląd. Co dokładnie ma się zmienić? Gurman tego nie zdradza. Mówi natomiast, że tablet będzie oferował możliwość bezprzewodowego ładowania. Nie wiadomo też, czy w Pro pojawią się procesory M1 Pro/ M1 Max. Być może Apple pozostanie przy podstawowym M1, który już teraz nie jest w pełni wykorzystywany przez iPadOS i aplikacje dostępne w App Store.

W Newsletterze pojawiają się też wzmianki odnośnie iPada Air. Ten model w tym roku nie doczekał się nowej odsłony. 4. generacja, która do sprzedaży trafiła w październiku 2020 r. odstaje nieco od pozostałych, przynajmniej pod względem funkcjonalności. Jego następca planowany jest w 2022 r. i doczeka się przede wszystkim wymiany podzespołów. Choć dotychczasowe plotki sugerowały, że nowa generacja iPadów Air może być wyposażona w ekran OLED, tak najnowsze informacje tego nie potwierdzają. Oprócz wsparcia sieci 5G, układu Apple A15 Bionic, w Air pojawią się za to nowe aparaty pozwalające m.in. na korzystanie z funkcji "Centrum uwagi" oferującej śledzenie twarzy w trakcie rozmów wideo i utrzymywanie jej w kadrze, także przy przemieszczaniu się.

Jest jeszcze podstawowy iPad, którego 9. generacja do sprzedaży trafiła we wrześniu tego roku. Apple nie planuje drastycznych zmian w tym modelu i nic też nie wskazuje, by zaprezentowała 10. generację przy okazji wiosennej konferencji. Aktualizacja podzespołów nastąpi dopiero jesienią 2022 r. Czy wraz z nią zmieni się też wygląd samego tabletu? To ostatni z iPadów, który posiada klasyczny przycisk Początek z wbudowanym Touch ID. To także najtańszy wariant dostępny na rynku - jego obecny wygląd pozwala utrzymywać niższą cenę w stosunku do pozostałych modeli.

A ja poczekam jeszcze na rewizję iPada mini 6. Tegoroczna odsłona, pod względem rozmiaru, wyglądu, touch ID w przycisku włączania mnie zachwyciła. Rozczarowała natomiast pod względem ekranu, a ten powinien być najważniejszy. Testowałem tablet kilkanaście dni i niestety efekt "jelly" jest dla mnie oczywisty. Był na tyle uciążliwy, że uniemożliwiał wygodne korzystanie z urządzenia trzymając go pionowo. O ile w poziomie problem ten nie występuje, tak niestety do konsumpcji treści, przy standardowym trzymaniu iPada, się nie nadaje. Pochylenie tekstu i multimediów było na tyle irytujące, że zdecydowałem się na zwrot. A szkoda. Liczyłem, że w końcu pożegnam się z iPadem mini 4.