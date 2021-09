Nowy iPad Mini doczekał się bardzo potrzebnego redesignu

iPad Mini to jeden z tych urządzeń, którego póki co konkurencja Apple nie zdołała pobić i jest on jedynym zawodnikiem w swojej klasie. Jednak do tej pory cierpiał on na wiele problemów, chociażby ze screen to body ratio. Teraz Apple zdecydowało się na bardzo ważny redesign, który zdecydowanie wyjdzie urządzeniu na dobrze.

Oto nowy iPad Mini

Jeżeli wierzyć temu, co mówi Apple, zwężenie ramek nowego iPada Mini pozwoliło rozszerzyć obszar roboczy do przekątnej 8.3 cala. Oprócz tego zaktualizowano SoC, który ma być o 40 proc. mocniejsze od poprzedniego iPada pod kątem CPU i o 80 proc. pod kątem GPU. Jeżeli chodzi o uczenie maszynowe - ma być w tym modelu dwukrotnie wydajniejsze niż w poprzedniku.

Oprócz tego nowy iPad Mini posiada USB - C, wspiera touch ID w przycisku w górnej części obudowy, ma moduł 5G pozwalający na transfery do 3,5 Gb/s oraz wspiera stylus Apple Pencil. Zmieniły się też kamery - z tyłu jest 12 Mpix obiektyw o f/1.8, a z przodu 12 Mpix ultraszerokokątny z funkcją Center Stage. Co więcej - będzie kosztował tylko 499 dolarów, co może oznaczać, że będzie sprzedawał się naprawdę świetnie.