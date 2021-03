Nowy iPad Pro zaoferuje wydajność porównywalną do Mac z M1

iPad Pro od chwili gdy go kupiłem zeszłorocznej wiosny stał się moim ulubionym elektronicznym gadżetem — i nic nie wskazuje na to, by miało się to w najbliższej przyszłości zmienić. Jak już wspominałem: w niczym nie jest najlepszy, ale używam go do wszystkiego — i sprawdza się nawet jako konsola do gier. Przez tych kilkanaście miesięcy ani razu nie zdarzyła się sytuacja w której czułem, że potrzeba mu więcej mocy. Domyślam się jednak, że dla użytkowników montujących wideo zapas dodatkowej mocy może być na wagę złota i… według najnowszych informacji — takowego nie zabraknie w nadchodzącym modelu iPada Pro.