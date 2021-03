Co pokaże Apple na najbliższej konferencji? Chyba poznaliśmy datę

Coraz więcej wskazuje bowiem, że marcowa konferencja Apple nareszcie będzie momentem, gdy zobaczymy mityczne AirTagi. Mityczne, bo słyszymy o nich już od kilkudziesięciu miesięcy, a obecność modułu transmisji ultraszerokopasmowej w iPhonie 11 miała wskazywać na znacznie wcześniejszą premierę tych urządzeń. Jeśli słyszycie o nich po raz pierwszy, co wydaje mi się mało prawdopodobne, to spieszę z wyjaśnieniem. AirTagi to nic innego jak niewielkie gadżety, zazwyczaj o kształtach przypominających pastylki lub niewielkie krążki, które można przyczepić do dowolnych przedmiotów, by uniknąć ich zgubienia (np. portfel).

Jak działałyby AirTagi?

Takie AirTagi utrzymywałyby łączność z telefonem za pomocą Bluetoot Low Energy, by stale monitorować ich bliską obecność, natomiast wspomniany moduł transmisji ultraszerokopasmowej pozwalałby na ich dokładniejsze lokalizowanie w najbliższym otoczeniu. Pomocny może w tym nawet Lidar w iPhonie 12, który jeszcze lepiej tworzy mapy 3D otoczenia, dlatego mógł to być powód odkładanej (najwyraźniej) premiery AirTagów.

To właśnie ta możliwość dokładnego określenia położenia, zamiast przybliżonej lokalizacji, miałaby odróżniać AirTagi od konkurencji, która polega przede wszystkim na łączności Bluetooth i zapamiętywaniu ostatniej znanej lokalizacji danego przedmiotu (po utracie łączności możemy usłyszeć odpowiedni sygnał, a aplikacja oznacza okolicę, w której nastąpiło rozłączenie). Niewykluczone, że Apple jeszcze bardziej ambitnie podejdzie do tematu i spróbuje wykorzystać urzązenia innych użytkowników do namierzania zagubionych przedmiotów, ale może nie być jeszcze o tym mowy podczas marcowego wydarzenia.

