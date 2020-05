iPad Pro jest niezastąpiony tylko w jednym, a używam go do wszystkiego

iPad nie jest najlepszy do czytania, ale…

Czytnik Kindle to jeden z moich ulubionych elektronicznych gadżetów wszech czasów. Właściwie się z nim nie rozstaję — wspomniałem już kiedyś, że to pierwszy gadżet który pakuję do plecaka na hasło: czas wyjść z domu. Regularnie pochłaniam tam nie tylko książki, ale też czasopisma doń dostosowane czy artykuły z sieci (zwłaszcza te dłuższe). Książek co prawda na ekranie iPada jeszcze nie zdarzyło mi się czytać, ale czasopisma i artykuły z sieci – jak najbardziej. Prasówka zamiast trafiać jako skondensowana paczka tekstów dla czytnika e-booków pochłaniana jest na bieżąco na iPadzie. Pocket znów w codziennym użyciu!

iPad nie jest najlepszy do grania, ale…

Jako prawdziwy gadżeciarz – mam w domu trochę konsol. Zarówno tych stacjonarnych (które lubię), jak i przenośnych (które najzwyczajniej w świecie uwielbiam). iPad okazuje się sprawdzać, prawie jak Nintendo Switch, w obu wariantach. Jako konsola przenośna świetnie sobie daje radę: przy grach zaprojektowanych z myślą o dotyku, bez pada — dla całej reszty z podłączonym kontrolerem. Od kiedy łatwo można podłączyć pada z Xbox One lub PlayStation 4 do iOS, to żaden problem. A kiedy mały ekran okazuje się za mały – najzwyczajniej w świecie podłączam tablet pod telewizor. Przejściówek i docków pod USB-C mam pod dostatkiem, więc to żaden problem ;-).