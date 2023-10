Poczekaj z zakupem iPada. Wg najnowszych informacji - będzie warto!

Nowe iPady coraz bliżej. Co ważne: zmienić mają się nie tylko modele Pro, ale ważne nowości z czasem dotrą także do innych modeli tabletów Apple.

Myślę że nie jestem jedynym, któremu wydaje się że Apple wkroczyło na niebezpiecznie gęstą ścieżkę odświeżania swoich linii produktów. Przez lata to tylko smartfony były tymi, które każdego roku mogły liczyć na odświeżony wariant. Teraz, w dobie układów Apple Silicon, wygląda na to że regularne odświeżanie sprzętów co kilka-kilkanaście miesięcy będzie standardem. Idealnie widać to chociażby na przykładzie ich komputerów, ale... tablety najwyraźniej także będą kroczyć tą ścieżką. iPad Pro z 2018 tak dostał trzy kolejne warianty — a różnic w nich było... stosunkowo niewiele. Ale skoro pojawił się układ M1 — trzeba go było tam wcisnąć. Następcę również.

Z najnowszych plotek wynika jednak, jakoby nareszcie wraz za zmianą układu i drobnostkami (fajnymi, miłymi, ale takimi które raczej nikogo by nie zachęciły do zakupu drogiego sprzętu rok po roku gdy mieli poprzednika — wspominałem zresztą o tym we wpisie o iPadzie Pro z M2), miało zmienić się to co w tym sprzęcie najważniejsze i widoczne już na pierwszy rzut oka: ekran.

Rewolucja w iPadach. Nowy iPad Pro, a później cała reszta!

Od wielu lat plotkuje się już o tym, że do iPadów Pro mają zmierzać ekrany OLED. Dotychczas na plotkach się kończy — bowiem z dwóch wariantów urządzeń, tylko ten większy (12,9-calowy) otrzymał póki co nowy ekran Mini LED. Ale wszystko miałoby się zmienić w przyszłym roku, kiedy to Apple oficjalnie rozpocznie wielką przemianę ekranów w ich tabletach.

To kolejny raz kiedy słyszymy, że gigant z Cupertino w przyszłorocznym line-upie miałby nareszcie przedstawić światu swój najdroższy tablet z ekranem OLED. A to będzie dopiero początek wielkiej transformacji, która w kolejnych latach ma przetoczyć się przez cały szereg ich produktów.

Jak wynika z dotychczasowych plotek, przecieków i analiz — w kolejce na tę rewolucję czekać mają ich dwa kolejne produkty. Mowa tu o iPadzie Air oraz iPadzie Mini. Na nie świat miałby zaczekać nieco dłużej (możliwe że nawet do 2026 roku), ale i one ostatecznie doczekać mają się ekranów OLED. A prawdopodobnie razem z nimi: także kilku innych usprawnień, a także najnowszych układów.

iPady Pro z OLED które rzekomo trafią do sklepów przyszłej wiosny, pierwszy raz od 2018 roku mają doczekać się jakichkolwiek zmian w wyglądzie. Nowy wygląd, nowy ekran, a także jeszcze szybszy procesor. A skoro będzie tyle nowości, to także dobra okazja by wprowadzić do sprzedaży nowe akcesoria — z tej okazji mielibyśmy też doczekać się odświeżonej Magic Keyboard oraz Apple Pencila 3. generacji. Kilka dni temu pojawiło się nieco plotek na jego temat — i widoczną już na pierwszy rzut oka zmianą miałyby być trzy rodzaje końcówek, które tym razem nie będą już wkręcane, a... magnetyczne.