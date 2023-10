Nowy Apple Pencil wprowadzi ważną i przydatną zmianę - polubicie ją!

Apple Pencil to jedno z tych akcesoriów, które świat użytkowników tabletów przewróciły do góry nogami. Urządzenia te rozpoczynały przede wszystkim jako coś do konsumpcji treści i rozrywki. Gdy upowszechniły się klawiatury: także do tworzenia treści. Ale dopiero wprowadzenie do sprzedaży rysika Apple Pencil sprawiło, że zamieniły się one w pełnoprawne tablety graficzne — przyciągając do siebie zupełnie nowe rzesze odbiorców. Z tabletami przestali więc rozstawać się ilustratorzy, a także miłośnicy odręcznych notatek.

Apple Pencil 2. generacji przyniósł dużo zmian, ale to było lata temu

Od czasu premiery Apple Pencila drugiej generacji minęło już pięć lat (niewiarygodne, co?) — i przez ten czas gigant z Cupertino nie zdecydował się wprowadzić w nim żadnych usprawnień. Pomiędzy pierwszą i drugą generacją zaszło od groma zmian, a firma obie te konstrukcje wciąż ma w sprzedaży. Ba, jeżeli chodzi o ich pierwszy stylus, to w ramach zapewniania mu kompatybilności z najnowszą podstawową wersją tabletu — Apple zdecydowało się nawet wydać na rynek najbardziej kuriozalną przejściówkę na świecie:

Jedną z największych zmian jakie zaszły w iPadzie 10. generacji jest bez wątpienia ujednolicenie gniazda ładowania. "Podstawowy" iPad jako jedyny trwał jeszcze przy Lightning, ale wczoraj to się zmieniło. Nie zmieniła się jednak kwestia wsparcia Apple Pencila pierwszej generacji. Ten, w przeciwieństwie do jego następcy, nie przykleja się magnetycznie do krawędzi tabletu. Synchronizacja oraz ładowanie następuje za pośrednictwem złącza Lightning. Ale skoro nie ma tutaj Lightning to... no właśnie, jest przejściówka. I przyznam, że choć po premierze Macbooków w których jedynymi złączami były te USB-C ludzie śmiali się z przejściówek w świecie Apple, to nijak mają się one do kuriozalnej przejściówki do Apple Pencila w nowych iPadach.

Apple Pencil 3. generacji - co się zmieni?

Apple oficjalnie nie szepnęło jeszcze ani słowa o Apple Pencilu trzeciej generacji. Nie oznacza to jednak, że świat plotek i przecieków w temacie nie ma nic do powiedzenia. Znany z solidności wielu swoich źródeł i dostarczania solidnych przecieków od lat Majin Bu twierdzi, że nowa wersja stylusa doczeka się zupełnie innego podejścia do tamtejszych końcówek. Apple ma zaproponować trzy różne warianty (do rysowania, do rysunków technicznych oraz do malowania).

Co istotne — poza tym, że firma ma zaoferować więcej niż jedną końcówkę (tym samym: uczynić Apple Pencil jeszcze potężniejszym), zmieni się także sposób ich montażu. Według informatorów tym razem nie będziemy musieli ich już wkręcać jak miało to miejsce dotychczas — a wszystko będziemy dołączać za pośrednictwem magnesów. Na tyle mocnych że będziemy mogli komfortowo korzystać z opcji rysowania. Ale też na tyle przemyślanych, że bez problemu wymienimy końcówkę i nie zgubimy jej w drodze.

Nowy Apple Pencil prawdopodobnie miałby trafić na rynek wraz z nową generacją iPadów Pro — czyli nie wcześniej niż przyszłej wiosny.