iPhone pozbył się jednego błędu, ma nowy. Też Cię dotknął?

Co aktualizacja — to problem. Po dramatach z premierą iOS w 2021 roku wydawać by się mogło, że Apple odrobiło lekcję. I w ubiegłym roku premiera nowej wersji oprogramowania przebiegła dość... bezproblemowo. W tym roku jednak sprawy nie mają się tak kolorowo. Zarówno premiera iPhone'ów 15 (Plus) i 15 Pro (Max) jak i iOS 17 nie wyglądają specjalnie kolorowo. Z droższych modeli stosunkowo bez większego wysiłku można zedrzeć warstwę farby. Do czasu wydanej w tym tygodniu aktualizacji wszystkie z nowych iPhone'ów przegrzewały się na potęgę. Całe szczęście: wygląda na to, że problem już został zażegnany (zobacz: iPhone 15 naprawiony? Sprawdzili czy wciąż się przegrzewa). Od kilku dni jednak coraz więcej osób zgłasza problemy z wbudowanymi w smartfony głośnikami (Użytkownicy iPhone 15 zgłaszają nowy problem. Chodzi o głośnik). Teraz zaś przybywa informacji na temat tego, że iOS 17 sprawił użytkownikom kolejnych problemów.

iOS 17 - problemy z WiFi. Coraz więcej użytkowników zgłasza problemy

Najwyraźniej na dotychczasowych problemach jeszcze nie koniec. Jak informuje serwis 9to5Mac — coraz więcej ich czytelników informuje, że po aktualizacji iPhone'a do iOS 17 (to dotyczyć ma również najnowszych modeli smartfonów) mają oni problemy z WiFi. Rozmaite aplikacje najzwyczajniej w świecie... przestały synchronizować dane, gdy są połączone na WiFi. A jeżeli nie przestały, to po prostu te wyraźnie zwolniły. Na tyle, że korzystanie z nich stało się średnio przyjemne — by nie napisać, że irytujące. Redakcja rozmówiła się też z twórcą aplikacji, który przyznaje, że gdy jego iPhone 15 Pro Max jest podłączony do sieci WiFi — połączenie sieciowe działa zaskakująco wolno. Filipe Espósito w swoim artykule przyznaje, że sam również dopatrzył się problemów:

Osobiście zauważyłem te same problemy z moim iPhone'em. Pomimo połączenia z Wi-Fi, mój iPhone po prostu przestaje ładować zawartość w aplikacjach takich jak Threads, TikTok, a nawet Safari. Czasami problem znika po kilku minutach. W niektórych sytuacjach muszę ręcznie odłączyć i ponownie podłączyć Wi-Fi na moim iPhonie, aby ponownie zaczął działać. Początkowo myślałem, że problemy są związane z moją siecią, ale potem zauważyłem, że dzieje się tak tylko z moim iPhone'em 15 Pro Max i iPadem Pro M2 (oba z najnowszą wersją iOS). Kiedy Wi-Fi przestaje działać na moim iPhonie, nadal mogę przeglądać Internet w tej samej sieci za pomocą mojego Maca.

Przyznam, że dwukrotnie sam spotkałem się z taką sytuacją u siebie na iPhone 13 Pro. Podobnie jak Filipe, byłem przekonany że to kwestia domowej sieci — po przełączeniu na 5G wszystko działało jak należy, ale symultanicznie pracowałem na komputerze i tam żadnych problemów nie uświadczyłem. Ale jak się okazuje — nie jesteśmy wyjątkowi i poszkodowanych w temacie jest więcej:

Część użytkowników zaczęła kombinować i szukać rozwiązania na własną rękę. Niektórzy twierdzą, że w ich przypadku pomogła zmiana częstotliwości. W gruncie rzeczy jednak nie chodzi o to, byśmy musieli kombinować... a o to, by Apple nie doprowadzało do takich sytuacji. Prawda?

Źródło